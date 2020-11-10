На повестке — казсодержание

Одним из основных вопросов повестки дня очередной сессии областного маслихата было развитие местного казахстанского содержания ТОО «Тенгизшевройл» и консорциумом «Норт Каспиан Оперейтинг Компани».

На сессиис докладами о развитии местного содержания и выполнении пунктов подписанного на сей счет меморандума перед депутатами областного маслихата выступили от ТШО – заместитель генерального директора Айбек Крамбаев и от НКОК – заместитель управляющего директора Ермек Марабаев.

Так, Айбек Крамбаев рассказал о поддержке малого бизнеса путем выделения микрокредитов, заключения долгосрочных контрактов с местными предпринимателями, представив цифровые данные о закупе отечественных товаров, работ и услуг. В частности, в 2020 году план объем закупа товаров, работ и услуг составил 7 млрд долларов, из которых на развитие местного казахстанского содержания — 3,2 млрд долларов, или 46% от общего объема. В части замещения национальных кадров отечественными проделана большая работа, в основном рабочей квалификации.

А Ермек Марабаев сообщил о том, что за период 1998-2020 годов НКОК реализовал на территории Атырауской и Мангистауской областей 215 социальных и инфраструктурных проектов на общую сумму 774 млн долларов. Аналогично компания реализует и другие мероприятия в рамках подписанного меморандума по развитию местного казсодержания. Далее депутаты задали вопросы докладчикам.

Тимур КАЗИЕВ

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