Государственные органы не реагируют на прессу

На заседании Общественного совета Атырауской области его председатель Мурат Утешев выступил с критикой в адрес местных акиматов. «По результатам проведенного советом мониторинга осуществление подписной кампании на печатные издания в области возложено на АО «Казпочта» и редакции газет, но не находит никакой поддержки со стороны местных исполнительных органов и общественных объединений».

По словам выступавшего, последние не считают себя причастными к этому процессу. И еще одна причина падения тиражей газет — это то, что критические материалы, выходящие на страницах изданий, остаются без внимания.

«К сожалению, в последнее время есть руководители разных уровней, которые не считают себя обязанными отвечать на критику, появляющуюся в прессе, игнорируют ее. Такую практику переняли и иностранные компании, работающие в регионе. Если они не знают Закона «О СМИ» Республики Казахстан, то необходимо их информировать о требованиях законодательства», — заявил Мурат Утешев.