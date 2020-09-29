Если кабинет на кухне

Свыше 1 200 государственных служащих Атырауской области опросили в рамках социологического опроса на предмет выяснения моментов, снижающих исполнительскую и трудовую дисциплину при дистанционном режиме работы.

С некоторыми результатами мониторинга нас ознакомил руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по Атырауской области Салауат Муксимов.

– Согласно Трудовому законодательству, работодатель обязан обеспечить служащего необходимыми средствами коммуникаций. ​​​​​​​В то же время результаты опроса показывают, что таким образом были обеспечены 59% служащих, остальные использовали собственные ресурсы. ​Здесь следует отметить, что статья 138 Трудового кодекса гласит: «В случае, если работник использует собственные средства коммуникаций, ему выплачивается компенсация». ​Однако, на наш взгляд, не до конца отработаны механизмы применения указанной нормы, – считает Салауат Муксимов.

Что касается трудовой и исполнительской дисциплины госслужащих, то 35% респондентов обращают внимание на частоту технических неполадок, 19% отмечают крайне низкое качество работы информационных систем. ​Кроме того, работа госслужащих со служебной корреспонденцией в домашних условиях несет определенные риски в сфере без­опасности их использования. Наряду с этим в ходе соцопроса респонденты отметили и другие отрицательные стороны дистанционной работы. В частности, задания, поручения, которые могут поступать практически в любое время суток. Из-за этого работник теряет границы служебного и внеслужебного времени. Ощущение постоянного рабочего ритма не дает служащему времени на отдых и восстановление сил. ​Однако данная проблема не стала характерной для государственной службы. Лишь 10% респондентов отметили несоблюдение руководителями рабочего регламента. ​​​​

Наряду с этим 77% служащих отметили, что при дистанционной работе появилось больше времени для личностного роста и саморазвития. ​​​​​​​​​​​57% опрошенных считают, что им удалось повысить творческие, интеллектуальные возможности и способности. В департаменте Агентства полагают, что такое стало возможным благодаря появившемуся времени для чтения и изучения необходимой и давно отложенной литературы.

​Третий блок опроса был направлен на выяснение отношения членов семьи госслужащего к дистанционному формату работы. Абсолютное большинство не против организации офиса дома (62% относятся «очень хорошо»; 30% – «хорошо». Но порядка 16% опрошенных респондентов признают, что при дистанционной работе помехой являются малолетние дети, а 15% признают – настроиться на работу в домашних условиях очень нелегко.​

Анжелика КИМ