Жизнь как на ладони

Затевая повествование о сельском учителе, поняла: мало рассказать только о нем самом, надо говорить о жизни в селе, менталитете его жителей, об особенностях сельских детей.

Главный герой, о котором пойдет сегодня речь, учитель НВП Сартогайской школы имени Карабая Калыбекова Махамбетского района Рустем Кусманов. Признаемся, мы целенаправленно искали педагога-мужчину, чтобы на его примере показать, что молодым людям стоит подумать о выборе профессии учителя.

Рустем Шакуович поделился с нами, что стать педагогом вовсе не было мечтой его детства.

– Все случилось как-то само собой. Сартогай – это мой дом, где живут мои родители, здесь я родился, вырос и окончил школу. В процессе взросления я понял, что учителей в школе не хватает, тем более мужчин. И когда я сам учился в школе, у нас не было преподавателя НВП. Поэтому после окончания 11-ти классов я решил вернуться в свою родную школу учителем именно начальной военной подготовки. Это было моим сознательным выбором. Я точно знал, что, получив диплом педагога, без работы не останусь, – рассказывает о себе 30-летний мужчина.

К тому же, как нам сказал Рустем, он – единственный сын в семье, и знал, что должен заботиться о своих пожилых родителях, а значит жить в отчем доме.

– Сестра вышла замуж и уехала. Мои родители – пенсионеры, уважаемые люди. Отец – Шаку Кусманов – всю жизнь проработал заместителем акима сельского округа, мама – Гуляйм Султангалиева – была воспитателем в детском саду. Сейчас мы с женой Айторе и тремя детьми живем вместе с родителями, — добавил он.

Слушая рассуждения своего визави, мы поняли, что перед нами сидит серьезный, ответственный человек, и все решения он принимает обдуманно. Подтянутый, аккуратно и скромно одетый, он походил на военного, хотя в беседе признался, что не служил.

– Просто я учитель начальной военной подготовки, учеба в вузе и сама работа связана с военным делом, физической подготовкой, поэтому создается такое впечатление, – говорит собеседник.

А еще он чувствует ответственность за то, чтобы не уронить честь и имя своего отца. Первая заповедь сельского учителя не «семь раз отмерь, а один раз отрежь», а «семьдесят семь раз отмерь». Каждое слово должно быть четким, а высказывание – однозначным, не то досужие умы тут же исказят смысл, и родители учеников, они же соседи, не дай Аллах, обидятся и обязательно спросят, что это вы имели в виду. Сарафанное радио в селе работает без перебоев. Поэтому учителю в селе нужно быть примером для всех.

– Главное отличие сельского учителя от городского – это то, что он всегда находится в центре внимания, что называется под «прицелом». Сельский учитель не может провести урок, сесть на автобус и уехать домой заниматься своими делами. Все, что происходит на уроке, становится достоянием села. Мы живем вместе со своими учениками и их родителями, и односельчане обращают внимание не только на профессиональные качества, но и на манеру общения, внешний вид, на то, как ты ведешь себя вне школы. Относишься к своим родителям, жене. То есть это стопроцентное погружение в работу, и об этом все время нужно помнить, – говорит нам Рустем.

И он помнит и старается. Директор Сартогайской школы Райса Альдешова, где трудится молодой педагог, отзывается о нем хорошо.

– За одиннадцатилетний стаж педагогической деятельности Рустем Шакуович достиг хороших успехов и старается с каждым годом повышать свою квалификацию, – говорит директор о своем коллеге. – Все время занимается с детьми, проводит с ними много времени и после занятий.

Из послужного списка, который нам предоставила школа, мы увидели, что учитель НВП отучился в Академии государственного управления при Президенте РК по направлению «Основы военного дела», принимает участие в республиканских научно-практических конференциях, прошел курсы в институте повышения квалификации «Өрлеу», а в 2017 году получил второе высшее образование по специальности «правоведение». Отмечен благодарственными письмами, грамотами.

Ученики и их родители видят, что учитель передает все свои полученные знания детям, и они стараются его не подвести. Сам Рустем о своих учениках говорит с любовью и ни о ком плохо.

– У нас нет недобросовестных или ленивых ребят, – говорит он. – Сельские дети отличаются трудолюбием. Специфика сельской жизни предполагает постоянный труд. Они привыкли помогать родителям по хозяйству, и редко кто отлынивает от работы, и так как я преподаю в старших классах, то ясно это вижу. Они и в школе такие же: с готовностью берутся за любой проект, подготовку мероприятий, соревнований.

Ученики Рустема Шакуовича, не раз защищая честь района, занимали призовые места в областных первенствах «Жас мерген», военно-патриотическом слете «Жас улан», в военно-спортивных соревнованиях «Айбын» и во многих других. Эти показатели говорят о мастерстве учителя, умеющего находить путь к сердцу каждого ребенка, зажечь в нем интерес к своему предмету и стать примером для своих учеников. Скажем больше, если педагога приняли и полюбили, то он становится для сельских ребят близким человеком. Зачастую вне занятий мальчишки подходят к нему, чтобы посоветоваться, поговорить по душам или пожаловаться на обиду. В учителе они видят источник знаний во всех сферах. И Рустем Шакуович делится с ними своим опытом, что-то советует, причем, надо помнить, что дети не терпят лжи, особенно сельские. Они более непосредственные и могут озвучить любую проблему.

Так каким должен быть учитель, работающий в селе? Трудолюбивым, любознательным или честным?

– Самое главное – человечным, – отвечает Рустем. – В селе вся жизнь как на ладони, ничего не утаишь.

А еще у педагога должна быть внут­ренняя дисциплина, чтобы завоевать доверие детей и вести их за собой. Не играть роль учителя, натягивая на себя маску, а просто быть им.

Анжелика КИМ