Отлично, учитель!

Денежные сертификаты на сумму 833 400 тенге и нагрудные знаки «Атырау облысының білім беру саласына қосқан үлесі үшін», учрежденные акиматом Атырауской области, были вручены представителям сферы образования в честь профессионального праздника.

В торжественной церемонии награждения принял участие аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.

В своей поздравительной речи глава региона отметил неоценимую роль учителей в деле образования и воспитания подрастающего поколения и сказал, что сегодня государство делает все, чтобы повысить статус педагогов.

Затем за успехи в труде и особый вклад в развитие системы образования Атырауского региона аким области вручил денежные сертификаты и нагрудные знаки отличия трем учителям.

Один из тех, кто получил денежный сертификат и нагрудный знак – старший мастер сельскохозяйственного колледжа Махамбетского района Ганиден Шугаипов. Ганиден ага в 1976 году, получив диплом учителя, сразу пришел работать в колледж. И вот уже 43 года работает в профильном учебном заведении, пять лет назад вышел на пенсию, но продолжает трудиться в родном колледже.

– Хочу выразить благодарность за награду и поздравляю всех коллег с праздником! – сказал ветеран образования.

Еще одна обладательница денежного сертификата – учитель физики областного лицея имени Досмухамбетова Галина Йодко. Ее общий педагогический стаж составляет 33 года, из которых 27 она работает в лицее.

– Конечно, очень волнительно и приятно, что наш труд отмечают и ценят на таком высоком уровне. Думаю, каждый педагог заслуживает награды. Хочу сказать спасибо моему коллективу, руководству школы и акиму области, – говорит учитель физики.

Также группа преподавателей средних школ, колледжей и вузов Атырауской области была награждена ведомственными наградами «Почетный работник образования РК» от Министерства образования РК и благодарственными письмами областного управления образования. Среди тех, кто получил медаль «Почетный работник образования РК» есть имя заместителя директора по учебно-производственной работе Атырауского высшего политколледжа имени С. Мукашева Гульзады Айкимбетовой. Гульзада Насипкалиевна – тоже преподаватель со стажем. В колледж она пришла сразу после окончания университета и трудится там уже 26 лет.

– Я пришла простым преподавателем спецдисциплин, затем была заведующей нефтяным отделением и вот уже 5 лет занимаю должность заместителя директора, – рассказывает о себе Г. Айкимбетова. – Это моя первая медаль, я тронута и благодарна, что руководство колледжа рекомендовало меня на получение этой награды.

Еще одним приятным сюрпризом для педагогической общественности стало то, что в конце торжественного мероприятия для них спел сам руководитель областного управления образования Саткан Есенгалиев.

Отметим, что в профессиональный праздник – День учителя – поздравления и подарки получили все ветераны образования, присутствующие в зале.

Анжелика КИМ