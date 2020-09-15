НИШ, расти до 100!

В эти сентябрьские дни свой очередной день рождения отмечает Назарбаев Интеллектуальная Школа г. Атырау. Семь лет назад НИШ открыла свои двери для умников и умниц нефтяной столицы.

И сегодня можно с уверенностью сказать, что интеллектуальная школа стала флагманом образовательной сферы нашего региона. Здесь охотно делятся своими передовыми методиками, направленными не только на обучение, но и на воспитание гармоничной личности. К тому же, Назарбаев Интеллектуальная школа – друг нашей газеты, ее ученики на страницах издания оттачивают перо, а журналисты «ПК» с удовольствием пишут о победах учеников НИШа.

По случаю дня рождения нишевцы организовали встречу с журналистами региональных СМИ, где состоялось знакомство с новым директором Назарбаев Интеллектуальной школы. Учебное заведение возглавляет магистр исторических наук, учитель-эксперт Куралай Ахмадиева, которая до назначения в наш регион работала заместителем директора по развитию Назарбаев Интеллектуальной школы г. Нур-Султан.

Поприветствовав гостей, Куралай Ахмадиева поздравила нашу газету со столетним юбилеем, отметив, что средства массовой информации – важнейший инструмент влияния на формирование общественного мнения.

— Нам очень приятно, что в Атырауской области есть такое старинное печатное издание, как наша «Прикаспийская коммуна», — поделилась К. Ахмадиева, пожелав изданию процветания и стабильности.

Ученики НИШ подготовили в честь юбилея газеты «Прикаспийская коммуна» панно и вручили редакции, а также сразу трем журналистам благодарственные письма за информационную поддержку.

Наряду с этим благодарственные письма были вручены нашим коллегам из других СМИ.

А красивым завершением встречи стал концерт, подготовленный силами талантливых учеников Назарбаев Интеллектуальной школы.

Марина КУАНЫШЕВА