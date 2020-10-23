Неисправные планшеты

будут заменены. Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель областного управления образования Саткан Есенгалиев.

— Подрядчики, согласно договору, обязуются заменить бракованные планшеты на другие, — проинформировал спикер.

Напомним, что ранее пресс-служба департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области сообщила, что из 1999 новых планшетов, распределённых в регионе, выявлено 166 бракованных.

По словам руководителя управления образования, учащиеся Атырауской области с начала учебного года для дистанционного обучения получили 2500 планшетов, 1924 компьютера и 624 ноутбука. Кроме того, за счет республиканского трансферта ожидаются 18 900 единиц компьютерной техники.

В свою очередь, присутствующая на брифинге руководитель Жылыойского отдела образования Айбарша Какпанбаева проинформировала представителей СМИ о ходе учебного процесса в районе. Отметим, что Жылыойский район — один из крупнейших в области. Здесь работают около 20 средних общеобразовательных учреждений, 24 дошкольных и 4 организации дополнительного образования.

— В текущем учебном году в районе с 1 по 11 классы обучаются 18 316 детей, 8 277 — ученики 1-4 классов, из них 2 204 ребенка посещают дежурные классы и 16 092 школьника обучаются дистанционно, — проинформировала руководитель райотдела образования.

Отчиталась она и по обеспечению компьютерной техникой. Так, за счет сэкономленных средств образовательного фонда 400 сельских учеников получили роутеры, а областной акимат и управление образования помогли им приобрести 400 планшетов (44 неисправные – Прим. авт.) и 300 ноутбуков на возвратной основе. Также 525 детям была оказана материальная помощь в рамках акции «Дорога в школу».

Айбарша Какпанбаева затронула и кадровый вопрос. По ее словам, в этом учебном году к ним прибыло 37 молодых специалистов, все они трудоустроены.

— Но на сегодняшний день сельские школы Жылыойского района нуждаются в 27 педагогах. В основном, не хватает учителей русского языка, начальных классов в русских классах и преподавателей НВП, — сообщила спикер.

Напомним в Атырауской области в этом учебном году в 196 школах всего обучаются 134 838 учеников. В 176 школах 108 402 ученика обучаются дистанционно, в 165 — действуют 1910 дежурных классов, в которых в режиме офлайн обучаются 25 233 ученика с 1 по 4 классы.

Анжелика КИМ