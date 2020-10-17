Все больше финансовых пирамид создаются в социальных сетях и мессенджерах

Создатели финпирамид могут утверждать, что торгуют криптовалютами, акциями зарубежных компаний, бижутерией, турпутевками и другими товарами или услугами и вполне легально, призывая граждан вложить деньги в их сверхприбыльный проект. Однако это чревато серьезными финансовыми потерями для доверчивых пользователей, которые ищут в Интернете способы быстрого и легкого заработка.

Граждане, которые верят мошенникам и перечисляют деньги, всегда остаются у «разбитого корыта», когда финансовая пирамида рушится.

Как правило, создатели финансовых пирамид предлагают населению вложить деньги в быстроокупаемые проекты, обещают беззаботное будущее и «золотые горы», просят активно привлекать друзей и знакомых. Поэтому нужно быть крайне внимательными, чтобы не попасть в опасные сети пирамидостроителей.

Основные признаки финансовой пирамиды

Для участия в проекте, который предлагают псевдоорганизации, необходим вступительный взнос или вложение денег на периодической основе. Еще отличительные признаки финпирамид– это обещание больших процентов и быстрого возврата вложенных денег; получение бонусов, льгот, скидок за каждого привлеченного нового участника; активная и навязчивая реклама в социальных сетях и мессенджерах.

Существуют так называемые «откровенные пирамиды» – они не скрывают, что не занимаются инвестированием или бизнесом, продолжает эксперт. Их создатели «еще на берегу» предупреждают, что на всех участников денег может и не хватить и что все поступления идут за счет привлечения новых клиентов. Пример «откровенной пирамиды» – известная «МММ-2011». Сегодня деятельность таких пирамид, конечно, под запретом, однако они эволюционируют, активно переходя в онлайн и прикрываясь другими видами деятельности. Финансовые пирамиды прекрасно себя чувствуют в различных отраслях – в сфере страхования, на рынке недвижимости, на Форекс-рынке и др.

Финпирамида может маскироваться и под сетевой маркетинг, предлагая «особенный/уникальный», «чудотворный», «полезный» товар или «специальную», «ограниченную» услугу. Это могут быть косметика, часы, различные услуги от обучения вложения денег в акции, различных курсов до членства в клубе, предложений круизов, путешествий и развлечений.

Финансовая пирамида может также маскироваться под видом консалтинговой компании. Мошенники предлагают гражданам заработать на финансовом рынке, оказывая порой бесплатные консультации, и их интерес заключается в открытии клиентом счета у брокера-партнера. Мошенники стимулируют инвесторов к передаче денег «партнерам». В некоторых случаях мошенники будут давать рекомендации в расчете на то, что клиент будет честно отдавать им процент от прибыли, но в случае неправильного прогноза ответственности псевдоконсультанта нет. Консультационная услуга не может предлагаться в нагрузку к иным обязательствам. И если вместо продажи информации консультант навязывает другие услуги или условия, значит, перед вами псевдоконсультант.

Если псевдоконсалтинг – ловушка для достаточной продвинутой аудитории, то для людей с низким уровнем финансовой грамотности мошенники придумали различные платформы для заработка. Это фейковые сетевые ресурсы, на которых размещается информация, что создана некая программа для автоматического заработка на финансовом рынке и ее создатели готовы предоставить ее гражданам. Подобные платформы выполняют задачу – убедить отдать деньги черному брокеру.

Финансовые пирамиды не относятся к финансовым организациям и не имеют лицензии регулятора на прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, соответственно не подконтрольны финрегулятору. Важно понимать, что вложение денег в нерегулируемые организации сопровождается высоким уровнем риска их полной потери, поскольку взаимоотношения между ее участниками строятся на взаимодоверии, и действия по передаче и концентрации денег осуществляются самими участниками. Поэтому, чтобы не попасть в финансовую авантюру, необходимо повышать финансовую грамотность, внимательно читать все документы перед подписанием и консультироваться у специалистов, задавать вопросы, изучать продукты, которые вам предлагают. Следует помнить, что если организация, которой вы хотите доверить свои деньги, имеет лицензию Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, то вы можете обратится в Агентство с жалобой, но в случае финансовых пирамид, никто вам не может гарантировать сохранность ваших денег. Необходимо проверять наличие лицензии у организаций на официальном сайте Агентства.

Три стадии пирамиды​

Первая. Фаза создания. Как правило, первым участникам организатор пирамиды платит большой доход из собственных средств, а они при этом платят небольшой взнос. Таким образом, организатор пирамиды нарабатывает количество участников и репутацию.

Вторая. Развитие и разрастание за счет первых участников, вдохновленных своими большими доходами. Но теперь уже вознаграждение новым участникам выплачивается не за счет организаторов, успешных инвестиций или реальных бизнес-проектов, а за счет вновь прибывших. Но в какой-то момент привлеченных средств на выплаты обещанного вознаграждения становится недостаточно (естественно, с учетом аккумуляции поступающих денег на тайные счета организаторов, которые изначально готовятся сойти с пирамиды).

Третья. Эта фаза неизбежна – крах пирамиды. Когда набирается определенное количество участников и большая сумма, организатор исчезает со всеми деньгами участников. Те, кто пришли последними, остаются и без вознаграждения, и без собственных средств. А также – без возможности какой-либо защиты, поскольку деятельность финансовых пирамид в Казахстане незаконна, нелегальна, а значит – и все подписанные с организаторами пирамиды документы фактически не имеют юридической силы.

Семь проверочных действий, прежде чем рисковать своими деньгами:

1. Изучите репутацию компании и достоверность предоставляемой ею информации. Все финансовые организации, имеющие право привлекать депозиты, должны иметь лицензию финрегулятора в лице Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

В случае если у вас появились подозрения, что вы связались с финансовой пирамидой, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы и к финансовому регулятору.

2. Найдите информацию о владельцах и руководстве компании, а также узнайте, где она зарегистрирована. Если данные о руководстве засекречены, а сама компания зарегистрирована в некой офшорной зоне, то стоит задуматься, прежде чем разместить в ней свои сбережения. Процедура регистрации компаний в офшорных зонах максимально упрощена, а узнать имя реального владельца или того, кто на самом деле стоит за этой структурой – чрезвычайно сложно. Поэтому обязательно попросите представить все уставные и учредительные документы компании.

В первую очередь, узнайте, лицензирована ли компания и на основе каких нормативных и разрешительных документов осуществляет свою деятельность. Также неплохо бы ознакомиться с отчетностью компании, понять, на чем и сколько она зарабатывает.

3. Насторожитесь, если обещают высокую гарантированную доходность инвестиций. Мошенники хорошо знают психологию и играют на элементарном желании человека быстро и без труда обогатиться. Поэтому пирамиды легко обещают доходность и в 20, и в 50, и в 100% годовых, поскольку не собираются эти обещания выполнять.

Если специфика деятельности компании неясна, стоит воздержаться от вложений. Должно насторожить и отсутствие четкого механизма возврата денег. Например, если написано, что средства вам вернут только после достижения определенной суммы. Вы должны иметь возможность управлять вложенными средствами и изъять их в случае необходимости. Такие детали обычно описываются в договоре. Прежде чем подписывать документ, нужно внимательно его изучить, а в случае непонятных пунктов – проконсультироваться со специалистами.

Помните, что призывная реклама – это не повод, чтобы вложиться под высокий процент, а повод усомниться в исполнении обещаний.

4. Предлагают вознаграждение за привлечение новых вкладчиков? Отказывайтесь – это верный признак того, что вас втягивают в финансовую пирамиду.

5. Предлагают договор займа? Знайте – это самый распространенный прием пирамидостроителей. Как правило, такой договор составляется с различными неточностями и оговорками, чтобы компания, заключившая его, могла выйти «сухой из воды».

Поэтому потребителям финансовых услуг необходимо внимательно ознакомиться с условиями договора и в случае непонятных позиций не рисковать и не передавать им свои деньги.

6. Компания приглашает поучаствовать в корпоративных мероприятиях, розыгрыше всевозможных призов, подарков, путевок. Отказывайтесь!

Это один из наиболее популярных приемов вовлечения в пирамиды новых вкладчиков. Таким образом, с одной стороны, формируется образ «успешной и прибыльной компании». А с другой – в усомнившихся участниках пирамиды укрепляется «корпоративный дух», не позволяющий спрыгнуть с движущейся к закономерному финишу – краху – пирамиды.

7. Обратите внимание на то, каким образом компания принимает деньги. Многие сомнительные компании принимают наличные деньги либо используют различные системы интернет-платежей и переводов без применения специальных расчетных счетов компании в банках и достоверной бухгалтерской отчетности своей деятельности.