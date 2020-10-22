В Уральске ужесточили карантин

Карантин усилили в Уральске – сельскохозяйственные ярмарки запрещены, а ряд стихийных рынков ликвидируют, сообщает КазТАГ.

«Ввести следующие ограничительные меры на территории города Уральск: ограничить выход на улицу без крайней необходимости лицам старше 65 лет; запретить проведение сельскохозяйственных, продовольственных ярмарок в воскресные дни; приостановить работу общественного транспорта в воскресные дни», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Уральска в четверг.

Акиму города и городскому управлению полиции поручено ликвидировать стихийные рынки.