В Уральске ужесточили карантин

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Карантин усилили в Уральске – сельскохозяйственные ярмарки запрещены, а ряд стихийных рынков ликвидируют, сообщает  КазТАГ.

«Ввести следующие ограничительные меры на территории города Уральск: ограничить выход на улицу без крайней необходимости лицам старше 65 лет; запретить проведение сельскохозяйственных, продовольственных ярмарок в воскресные дни; приостановить работу общественного транспорта в воскресные дни», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Уральска в четверг. 

Акиму города и городскому управлению полиции поручено ликвидировать стихийные рынки.

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