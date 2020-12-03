В Атырау женщина, воспользовавшись фотографией больного ребенка, организовала сбор в личных целях

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Как сообщил начальник Департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев, жительница областного центра, испытывавшая финансовые трудности, попробовала решить их, прикрываясь чужим горем.

— Увидев в Instagram объявление о сборе средств на лечение трехлетнего мальчика, больного ДЦП, она организовала аналогичный сбор денег, открыв в той же соцсети свою страничку, где разместила призыв о помощи с фотографией ребенка и указанием банковских реквизитов.

Фейковое объявление случайно увидела мама мальчика, после чего обратилась в полицию, — рассказал К. Умбеткалиев.

Стражи порядка установили и задержали автора объявления — 28-летнюю женщину, которая рассказала, что решила таким образом погасить имеющийся у нее долг в 40 тысяч тенге. Сердобольные люди, ничего не подозревая, перечисляли ей – 200 тенге, 500 и 2000 тысячи. Установлено, что в период с 16 по 23 ноября в общей сложности она успела собрать 37 тысяч тенге, которыми и погасила свою задолженность.

Однако, будучи уже под следствием, подозреваемая собрала указанную сумму и передала деньги маме мальчика, которая простила ее. Тем не менее, досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса («Мошенничество») продолжается.

иллюстративное фото из открытых источников