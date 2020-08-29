В Атырау задержана мошенница, воспользовавшаяся чужой кредитной картой

Жительница Макатского района потеряла свою кредитную карту, этим тут же воспользовалась 40-летняя мошенница.

В отдел полиции Макатского района обратилась жительница района с жалобой, что кто-то перевел деньги с ее утерянной карты. По словам владелицы карты, она заметила пропажу только тогда, когда ей на телефон поступило сообщение о снятии денег. Пострадавшая рассказала, что, не надеясь на свою память, держала кредитную карточку вместе с бумажкой, на которой был записан ПИН-код. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Макатского района была задержана подозреваемая в совершении преступления. Ею оказалась жительница Актюбинской области 1980 г.р. В настоящее время в отношении нее проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК «Мошенничество».

С начала года в Атырауской области зарегистрировано около 400 фактов интернет-мошенничества. По словам заместителя начальника департамента полиции Нурхата Оразбаева, более 150 преступлений были раскрыты, виновные лица привлечены к ответственности. В целях предупреждения и пресечения мошеннических действий регулярно проводятся специальные мероприятия. Сотрудники полиции предупреждают жителей области о необходимости хранить кредитные карты отдельно от паролей к ним.

Пресс-секретарь департамента полиции Атырауской области Гульназира Мухтарова