В Атырау прошел слет отцов и матерей

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В атырауском Доме дружбы прошёл слёт матерей и отцов «Өнегелі ана — ізетті қыз», «Әке — жауапты лауазым».

Мероприятие было организовано в рамках программы «Рухани жаңғыру». Главная цель — пропаганда семейных ценностей, роль матерей и отцов в современном обществе, правильное воспитание подрастающего поколения.

В слёте приняли участие заместитель акима области Бакытгуль Хаменова, представители общественности, исполнительных органов, неправительственных организаций, бизнес-структур. А спикерами стали кандидат исторических наук Жамига Танатарова, судья Айгуль Ташенова, председатель Совета матерей Курмангазинского района Балганым Хасенова, которые выступили с докладами о семейных ценностях, традициях казахского народа, правильном воспитании подрастающего поколения. К примеру, по словам Балганым Хасеновой, общение между родителями и детьми должно быть тесное и не ограничиваться короткими встречами утром и вечером в будние дни и двумя выходными в неделю. Все это влияет не только на воспитание ребёнка, но и на его будущее.

В завершение мероприятия участники, внёсшие вклад в развитие семейных ценностей, в том числе многодетные мамы, были отмечены благодарственными письмами акима области Махамбета Досмухамбетова.



Ляззат Салимова, фото Ануара Абилгазиева