В Атырау наградили активистов гражданского общества

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Сегодня состоялось награждение руководителей атырауских неправительственных организаций. ІХ Гражданский форум прошел на республиканском уровне в онлайн-формате.

В онлайн-форуме приняли участие аким области Махамбет Досмухамбетов и представители НПО. На встрече была отмечена роль гражданского общества в развитии потенциала страны и оценена проделанная в этом направлении работа. На форуме от имени Атырауской области выступил руководитель детского реабилитационного общественного объединения «Маленькая страна» Ерлан Кумискалиев, высказавший свое мнение и предложения.

«Общество и государство работают совместно. Есть поддержка со стороны государства. В этой связи хочу отметить успехи общественного объединения «Маленькая страна». С гордостью могу сказать, что у нас есть и победители многих спортивных мероприятий, воспитываем и будущих чемпионов. Пользуясь случаем, выражаю благодарность всем, кто нас поддерживает, акимату. Для социального развития мы используем только предпринимательские механизмы. Уверен, если государство окажет нам доверие, то, развивая себя, мы добьемся еще больших успехов», — сказал Ерлан Кумискалиев.

В завершение мероприятия заместитель акима области Бакытгуль Хаменова наградила руководителей общественных организаций, внесших значительный вклад в развитие региона. В их числе -руководитель общественного фонда «Атамекен Эко» Арман Хайруллин, руководитель общественного фонда «Жүректен жүрекке» Гульбарам Ермуханова, руководитель общественного объединения «Шанырак-2008» Гульнара Кисманова, руководитель общественного объединения «Атырау Рауан» Асет Утегалиев, руководитель общественного объединения «Өмір гүлі» Тыныш Джакупова, руководитель общественного объединения «Атырауский Союз журналистов «4 власть» Альфия Адиева.