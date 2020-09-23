В 11 стран могут выехать казахстанцы

О возможности выезда граждан Республики Казахстан за границу и об ограничениях, установленных иностранными государствами, рассказали в Министерстве иностранных дел РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

«На сегодняшний день казахстанцы могут выехать в 11 стран. В нашей таблице вы можете узнать, какие требования выставляют иностранные государства. К примеру, нужен ли ПЦР-тест, поместят ли на карантин по прибытии в ту или иную страну, что необходимо иметь при себе, нужна ли виза или нет, а также другие требования», — отметили в МИД.

Данная информация будет периодически обновляться, поэтому в ведомстве призвали казахстанцев внимательно изучать требования иностранных государств при планировании своих поездок.