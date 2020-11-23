Туббольница отремонтирована на 216 млн тенге

Атырауским нефтеперерабатывающим заводом оказана адресная социальная помощь акимату области. АНПЗ на свои средства провел капитальный ремонт КГКП «Махамбетская межрайонная туберкулезная больница» с полной заменой кровли и обновлением фасада четырехэтажного здания.

Здание туберкулезной больницы до ремонта

Больница была сдана в эксплуатацию в 2011 году, за прошедший период капремонт в ней не проводился ни разу. В результате в медучреждении протекала кровля, от постоянной сырости часть ее заросла травой, внутри здания со стен и потолков отслаивались краска и штукатурка, фасад нуждался в обновлении.

Здание туберкулезной больницы до ремонта

Аким Атырауской области обратился к руководству АНПЗ с просьбой помочь с ремонтом здания. В ответ ТОО «АНПЗ» выделило необходимые финансовые ресурсы и с сентября по октябрь текущего года силами отечественных подрядных организаций кровля и наружная часть противотуберкулезной больницы были полностью обновлены.

Здание туберкулезной больницы до ремонта

Дополнительно были отремонтированы крыши и фасады четырех объектов внутрибольничной инфраструктуры: насосной, котельной, трансформаторной и КОС. Кроме того, нефтяники восстановили и утеплили стены и обшивку цокольной части здания. В строительно-монтажных работах были задействованы 35 человек: сварщики, монтажники, отделочники и три инженерно-технических работника.

После ремонта

В результате социальной партнерской помощи нефтепереработчиков противотуберкулезная больница в соответствии с санитарными требованиями стала безопасной и комфортной для персонала и пациентов. Кроме того, на случай второй волны коронавирусной инфекции Махамбетский диспансер может служить точкой приема больных с этим специфическим диагнозом.

На ремонт здания районного медучреждения АНПЗ было направлено порядка 216 млн тенге.

– Такая социально-адресная помощь предприятия особенно ценна сейчас, в нынешней эпидемиологической ситуации. Завершившийся ремонт — важная мера поддержки муниципальной системы здравоохранения и очередной шаг к улучшению оказания медицинских услуг в регионе, — выразил свою благодарность заводу руководитель КГКП «Атырауский областной противотуберкулезный диспансер» Жанабай Сагиев.

Алма ТУРГАНОВА