Снежинка – знак качества

5 / 100 При поддержке Rank Math SEO

В ТОО «АтырауНефтеМаш» запущен цех грейтинга и горячего цинкования. За полтора месяца работы здесь оцинковано более двух тысяч тонн металла. Новый цех построен в рамках модернизации завода и профинансирован Банком развития Казахстана в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития ГПИИР- 2.

На сегодня цех грейтинга является единственным в стране по изготовлению решетчатых настилов высокого качества, отвечающих международным стандартам. Универсальная решетка широко применяется в нефтегазовой, химической, лесоперерабатывающей, металлургической и многих других отраслях. Основные свойства настилов заключаются в обеспечении безопасности на производственных площадках – они исключают скольжение работника и гасят возможные искры.

Также в данном цеху производится горячее цинкование металлов. Здесь любой металл проходит оцинкование, путем погружения в горячий цинк с температурой 50 градусов по Цельсию. Заготовка из черного металла с ржавчиной и окалиной сначала проходит химическую обработку в течение 20 минут, после чего идет на сушку, где в течение 20 минут нагревается при температуре 110 градусов по Цельсию, затем металл проходит процесс оцинкования путем погружения в горячий цинк на 5 минут. Процесс производится за счет потолочных монорельсов, металл закрепляется на них и затем проходит этапы обработки.

Как сообщил директор по развитию бизнеса ТОО «АтырауНефтеМаш», руководитель проекта Темирлан Баркембаев, с февраля они производят решетчатые настилы, но на оцинковку возили их в Московскую область РФ. Свой цех не смогли запустить из-за карантинных мер, из США не могли заехать шеф-монтажники. Наконец по специальному разрешению приехали специалисты и запустили производство. За прошедшие полтора месяца уже оцинковано около 2 тысяч тонн черного металла.

— На сегодня мы оцинковываем свои решетчатые настилы, также оказываем услуги по оцинковке металла предприятиям нефтегазовой, строительной и других отраслей. Еженедельно поступают заказы на оцинковку 40 и более тонн металла. Наше оцинковка имеет рисунок снежинки, это говорит о высоком качестве продукции, потому что используются немецкие сплавы и лучшая марка казахстанского цинка, соответственно, она значительно дешевле привозных аналогов. Благодаря финансированию Банка развития Казахстана в рамках программы ГПИИР-2 мы полностью построили цех, купили брендовое оборудование и запустили его в работу. В общей сложности на модернизацию завода БРК выделил 15 млрд тенге сроком на 14 лет, на сегодня модернизация завершена, -сообщил Т. Баркембаев.

Алма ТУРГАНОВА