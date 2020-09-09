Роман Скляр посетил с рабочим визитом Атыраускую область

Заместитель Премьер-Министра Роман Скляр прибыл в Атыраускую область, где проинспектировал ход реализации крупных инфраструктурных проектов и государственных программ в области развития рыбной отрасли. Роман Скляр и аким Атырауской области посетили участки реконструкции автомобильной трассы «Актобе – Атырау – граница РФ», где проведены оперативные совещания с участием руководства ответственных государственных органов. Подрядные организации доложили о мерах по обеспечению стабильной работы, планах на предстоящий период. Общая протяженность дороги составляет 893 км. Из них по территории Атырауской области проходит 545 км. Заместитель Премьер-Министра поставил задачи по своевременному и качественному завершению строительства.

В ходе визита в область Роман Скляр ознакомился с ходом жилищного строительства. В целях улучшения доступности жилья, в текущем году здесь планируется сдать в эксплуатацию 800 тыс. кв.м. жилья. Обеспечение населения жильем реализуется посредством государственных программ «7-20-25», «5-10-20». Также Роман Скляр и министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев посетили предприятия рыбной отрасли. На Жайык-Атырауском осетровом рыбоводном заводе правительственной делегации презентовали работу по сохранению и восстановлению осетровых рыб. Здесь ежегодно выпускают в реку Урал 3,5 млн молоди рыб осетровых пород. Посещены цеха ТОО имени «Амангелді», где за сутки перерабатывается 395 тонн рыбы и осетровый рыбоводный завод ТОО «Сaspian Royal Fish», проектная мощность которого составляет 100 тонн товарной рыбы в год.

Правительственная делегация изучила строительство новой инфекционной больницы на 200 койко-мест, которую возведут из модульных блоков по технологии быстровозводимого строительства. Здание планируется оснастить современным оборудованием для диагностики, лечения больных, обеспечения безопасности медперсонала и пациентов. По итогам визита Роман Скляр поручил усилить темпы строительных работ и подчеркнул важность обеспечения качества реализуемых инфраструктурных проектов для населения.

Источник: primeminister.kz