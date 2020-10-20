Пятый раз по пятьдесят

Материальную помощь в размере 50 тысяч тенге в рамках акции «Bizbirgemiz» по пятому траншу получили 4 312 атырауских семей. Об этом сообщил первый заместитель председателя областного филиала партии «Nur Otan» Нурлыбек Ожаев.

Пятый этап выплат охватил семь категорий лиц из числа наиболее нуждающихся и социально уязвимых слоев населения, общая сумма которых составила 215,6 млн тенге. По 50 тысяч тенге из числа малообеспеченных семей получили 577, а также инвалиды первой и второй группы – 2 403 человека, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, — 48, одинокие пенсионеры, получающие минимальную пенсию до 31 тысячи тенге, – 1053, дети-сироты – 62, лица, приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны, участникам войны в Афганистане и Чернобыльской катастрофы, — 92, вновь присоединенные ветераны тыла — 5 человек.

Напомним, общественный фонд «Bizbirgemiz» создан 20 марта 2020 года по инициативе первого президента страны Нурсултана Назарбаева для оказания помощи социально уязвимым слоям населения в условиях пандемии Covid-19. Финансовая помощь в размере 50 000 тенге предоставляется только на одного нуждающегося.

Всего по Атырауской области по пяти траншам материальную помощь получили 23 957 человек, говорится в распространенном сообщении.

Анжелика КИМ