Партия «Ак жол» представила список кандидатов в депутаты Мажилиса

Демократическая партия «Ак жол» представила партийный список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК. Об этом стало известно в ходе съезда партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участники во время съезда единогласно утвердили список кандидатов. В список вошли 38 кандидатов:

— Азат Перуашев, председатель Демократической партии «Ак жол», депутат Мажилиса пятого и шестого созывов;

— Дания Еспаева, первая в истории Казахстана кандидат в Президенты республики, депутат Мажилиса шестого созыва, член Национального совета общественного доверия при Президенте Казахстана;

— Ботагоз Абдульманова, финансовый аналитик, аудитор; — Туран Абжанов, предприниматель;

— Азамат Абильдаев, гендиректор ТОО «Агрофирма Түрікпен», депутат Мажилиса пятого созыва;

— Канат Арбиев, гендиректор ТОО FOOD INVEST GROUP;

— Алмаз Бадашев, глава компании ТОО West Gas Oil РТЕ. LTD;

— Ерлан Барлыбаев, заместитель руководителя парламентской фракции Демократической партии «Ак жол», депутат Мажилиса шестого созыва;

— Дмитрий Васильев, заместитель председателя Демократической партии «Ак жол», акционер «СемАЗ», учредитель Казахстанской агро-инновационной корпорации;

— Берик Дюсембинов, заместитель председателя Демократической партии «Ак жол», депутат Мажилиса шестого созыва;

— Марал Елубаева, профессор, замдекана Западно-Казахстанского медицинского университета;

— Серик Ерубаев, гендиректор ТОО «Атырау Констракшн Сервисез Лтд»;

— Рамазан Жампеисов, исполнительный директор Казахстанской ассоциации экологических инициатив «Эко-Жер»;

— Айгуль Жумабаева, секретарь центрального совета партии «Ак жол», руководитель аппарата парламентской фракции;

— Султан Хан Жусип, директор Института культуры и духовного развития «Алаш» при Евразийском университете;

— Махаббат Жутаев, учредитель и руководитель ряда ТОО в сельском хозяйстве и энергетике, председатель Костанайского областного филиала партии «Ак жол»;

— Казыбек Иса, президент газеты «Қазақ үні», поэт и публицист, заместитель председателя Демократической партии «Ак жол», член Национального совета общественного доверия при Президенте Казахстана;

— Марияш Кабикенова, председатель Союза профессиональных управляющих «Жетысу»;

— Меруерт Казбекова, председатель Союза женщин-предпринимателей Казахстана, депутат Мажилиса пятого и шестого созывов; — Алмас Кенесары, гендиректор «Оркендеу-холдинг»;

— Еркен Куттубаев, исполнительный директор АО «Кедентранссервис»;

— Андрей Линник, акционер и руководитель компании «Аспара Мунай», председатель партийной комиссии Демократической партии «Ак жол»;

— Болат Момышев, предприниматель, секретарь центрального совета «Ак жол»;

— Айгерим Молдашева, пилот Боинга 767 компании Air Astana, магистрант Южно-Калифорнийского университета, Лос-Анджелес (США);

— Екатерина Никитинская, заместитель руководителя парламентской фракции «Ак жол», депутат Мажилиса пятого и шестого созывов;

— Бурихан Нурмухамедов, генеральный директор ТОО «Гранд-Ханака»;

— Талгат Омаров, председатель совета директоров ТОО «КАЗПОЛИГРАФ»;

— Ерлик Омиргали, учредитель и руководитель ТОО «Алуа-Строй»;

— Алия Ракишева, GR-директор группы компаний Koles А;

— Максат Раманкулов, гендиректор ТОО «Мабекс Трэйд», советник председателя ДПК «Ак жол» Нур-Султана;

— Мариям Рупатова, эксперт «Коммерческий центр ERG»;

— Сагиятулла Сарсенов, председатель совета директоров ТОО «Іле корпорациясы», депутат Мажилиса пятого созыва;

— Фуат Сатыбаев, гендиректор АО «Санаторий Мойылды», председатель Павлодарского областного филиала ДПК «Ак жол»;

— Азат Сембинов, предприниматель, учредитель и руководитель IT-компании KBT-group, победитель «100 новых лиц Казахстана» 2019 года;

— Газиза Тажибаева, руководитель молодежного крыла Демократической партии «Ак жол»;

— Гани Хамзин, предприниматель, учредитель и гендиректор ТОО «Стройинтеграция»;

— Чингиз Шашкин, нейрохирург, учредитель и директор клиники современной неврологии и нейрореабилитации «Шашкин-клиник», победитель «100 новых лиц Казахстана» 2018 года;

— Яна Шойбекова, гендиректор компании BILLBOARD-VIDEO.