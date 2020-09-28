Назначен начальник ДУИС по Атырауской области

По согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел на должность начальника департамента уголовно-исполнительной системы по Атырауской области назначен полковник юстиции Манарбек ГАБДУЛЛИН.

Манарбек Габдуллин в органах внутренних дел работает с 1994 года. Трудовую деятельность начинал с должности участкового инспектора, затем старшего участкового, инспектора отделения, заместителя начальника и начальника отдела по организации деятельности участковых инспекторов полиции, старшего инспектора по особым поручениям, заместителя начальника УВД Уральска. С ноября 2006 года – начальник Управления общественной безопасности (ныне Управление административной полиции) ДВД ЗКО. В апреле 2013 года стал начальником Управления внутренних дел г. Уральска. В 2016-2018 годы – начальник местной полицейской службы ДВД ЗКО.

С 2018 года и до последнего времени работал заместителем начальника ДУИС по Западно-Казахстанской области.