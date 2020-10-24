Начальник управления здравоохранения Атырауской области Асхан Байдуалиев не имеет отношения к правонарушению в Шымкенте.

Об этом говорится в постановлении департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК по городу Шымкенту от 13 августа.

Напомним, на днях в социальных сетях были опубликованы ложные сведения о предыдущей службе Асхана Байдувалиева – руководителя управления здравоохранения Атырауской области. В частности, в июле появилась информация о том, что якобы экс-глава управления здравоохранения Шымкента и главный врач городской клинической больницы №1 подозреваются в совместном хищении бюджетных средств. Как выяснилось, Асхан Байдуалиев возглавил управление здравоохранения г. Шымкента распоряжением акима города от 16 апреля 2019 года, а упоминаемый в распространяемых сообщениях конкурс, в котором якобы участвовал Байдуалиев, прошел 10 апреля 2019 года. Таким образом, на тот момент Асхан Байдуалиев не успел вступить в данную должность и даже не входил в состав конкурсной комиссии. В связи с этим в постановление департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Шымкенту внесены соответствующие изменения. И в соответствии с ч. 4 п. 2 статьи 189 УК РК в отношении Байдуалиева уголовное дело возбуждено не было. Таким образом, расследование уголовного дела приостановлено.

Пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области