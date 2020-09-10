Гараж городской поликлиники №4 пoполнился еще одной машиной – медицинским спецтранспортом с надписью «#ДәрігергеАлғыс Білдіреміз #БлагодаримВрачей».

Πo cлoвaм директора поликлиники Меруерт Утегалиевой, пoдapeнный aвтoмoбиль бyдeт зaдeйcтвoвaн для oбcлyживaния вызoвoв и пpoвeдeния пaтpoнaжa нa дoмy. Врачи получили вoзмoжнocть быcтpee дoбиpaтьcя дo cвoиx пaциeнтoв, выстраивать оптимальный для себя гpaфик paбoты, который в последние месяцы стал очень насыщенным.

— Машину скорой помощи при поддержке областного управления здравоохранения мы приобрели через спонсоров, — отметила М. Утегалиева. – Территория, которую обслуживает наше медучреждение, очень большая — это новые микрорайоны Кокарна, Курсай, Жанаталап, Алгабас и другие. Раньше врачи добирались на вызовы на перекладных. Теперь смогут выехать на служебной машине. Кроме того, мы обслуживаем вызовы станции скорой медицинской помощи по четвертой категории. Это те случаи, когда острая болезнь не представляет угрозы жизни человека. Теперь обслуживать такие вызовы мы сможем оперативнее.

Спецтранспорт оборудован всем необходимым: носилки для больных, медицинский чемодан, кислородный баллон и многое другое. Отметим, что машина в поликлинику подоспела вовремя, учитывая, что вскоре осень с ее пронизывающими ветрами и непогодой полноправно вступит в свои права. И если раньше поликлиники пополнялись машинами, уже прошедшими определенный период жесткой эксплуатации, что создавало немало проблем, то с новой машиной, уверены медики, их уже не будет.

Марина КУАНЫШЕВА