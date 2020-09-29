Кому разрешён въезд в Россию

В посольстве Российской Федерации в Казахстане рассказали о том, ком из граждан Казахстана можно ехать в Россию, сообщает kazlenta.kz со ссылкой на МИД РК.

Еще раз обращаем внимание граждан РК на то, что согласно Приложению к Распоряжению Правительства РФ №635-р от 16.03.2020 года, въезд в Россию граждан Казахстана и с видом на жительство в РК без ограничений возможен только через воздушные пункты пропуска и только прямыми авиарейсами из Казахстана. Прилет в Россию из других, помимо Казахстана, стран возможен только при наличии вида на жительство (ВНЖ) этих стран. Просим учитывать вас это обстоятельство при планировании авиапоездок в Россию, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее участницу «Детской Новой Волны» Аружан Ардак и ее маму не впустили в Россию, поскольку они прилетели транзитным рейсом через Турцию. Благодаря усилиям МИД РК и Посольства Казахстана в Москве все же пересекла границу для участия в конкурсе.