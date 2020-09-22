Какие страны открыты несмотря на пандемию

Несмотря на то, что в мире все еще объявлена пандемия, многие страны уже возобновили авиасообщения с другими государствами. К 21 сентября для казахстанцев границы открыли 10 стран, передает NUR.KZ.

Вчера, 21 сентября, впервые за несколько месяцев возобновились рейсы между казахстанскими и российскими городами. Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом еще в минувшую пятницу сообщил об открытии границ для казахстанцев, однако пока доступен будет лишь один рейс в неделю.

Днем ранее, 20 сентября, Казахстан возобновил авиасообщение с Кыргызстаном. Однако и здесь действуют определенные ограничения — доступны лишь рейсы из Алматы в Бишкек и обратно, выполняться они будут только 2 раза в неделю.

Об открытии границ с Казахстаном сообщил и Узбекистан — первые рейсы запланированы на 1 октября. Одной из первых открыла свои границы для казахстанцев Турция — авиарейсы между государствами возобновлены с 27 августа.

Отметим, что эта новость очень обрадовала казахстанцев, поскольку они тут же принялись «сметать» путевки в курортные города. Границы для казахстанцев открыла и Польша — ранее наше государство находилось в запретном списке из-за нестабильной ситуации с коронавирусом. Однако после последнего пересмотра списка Казахстан был исключен из него, а с 16 сентября европейская страна решила возобновить авиасообщение с Казахстаном.

Отметим, что еще с 17 августа Казахстан начал поэтапно возобновлять полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Германию и Беларусь. Однако рейсы доступны лишь из Нур-Султана и Алматы в определенные города указанных государств.

Тогда же сообщалось, что с 12 сентября Казахстан возобновит авиарейсы в Египет.

В конце лета предполагалось также возобновления авиасообщения с Украиной, однако 28 августа власти Украины решили ввести месячный запрет на въезд иностранцев в страну. МИД Украины сообщал, что запрет будет действовать до 28 сентября.

Итого, страны, в которые могут летать казахстанцы: ОАЭ (с 17 августа); Германия (с 18 августа); Беларусь (с 19 августа); Турция (с 27 августа); Польша (с 16 сентября); Египет (с 12 сентября — чартерные рейсы); Кыргызстан (с 20 сентября); Россия (с 21 сентября); Ожидаются в скором: Узбекистан (с 1 октября); Украина. Там действует запрет на въезд иностранцев до 28 сентября