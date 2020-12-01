Группу атыраусцев наградили ко Дню Первого Президента

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В честь Дня Первого Президента Казахстана и за весомый вклад в социально-экономическое развитие области самые достойные наши земляки были отмечены государственными наградами.

15-минутный фильм с кратким экскурсом в историю развития региона, начиная с первых лет независимости и до сегодняшнего дня, о роли Лидера Нации в привлечении в нефтегазовый сектор мировых гигантов, о значимых событиях области напомнил участникам этапы становления региона и в целом страны.

Махамбет Досмухамбетов поздравил собравшихся, отметив, что понятия Независимость и Нурсултан Назарбаев неразрывны.

– Наш Лидер Нации является исторической личностью, он сформировал современный Казахстан. Надо признать, что в первые годы образования страны не многие верили, что мы сможем удержаться и состояться как государство. Были политики, которые прогнозировали, что Казахстан станет еще одной проблемной точкой на карте мира. В тот момент стране нужна была сильная личность, обладающая политической дальновидностью, способная повести за собой народ. Всеми этими качествами обладал наш Елбасы Нурсултан Назарбаев. В результате Казахстан смог стать сильным государством. Говорить об этом легко, но достижения достались потом и кровью, упорным трудом. Экономический кризис 90-х годов помнят все, но наш Президент смог убедить народ, что трудности – временные, и впереди светлое будущее. Он смог исключить межнациональные конфликты, призывая к единству. Смелые реформы привели к успехам. Крупнейшие проекты Тенгиз и Кашаган с участием мировых инвесторов стали возможны благодаря личному участию Лидера Нации. Все достижения молодого государства основаны на созидательной политике Первого Президента Нурсултана Назарбаева.

Сегодня успешный путь продолжает нынешний Глава государства Касым-Жомарт Токаев, преемственность является гарантом будущих достижений страны. 1 декабря – особенный день, когда мы отдаем дань уважения Елбасы, его усилиям и труду во имя процветания Родины, – подчеркнул аким области Махамбет Дос­мухамбетов, приветствуя участников торжественного собрания.

В честь праздника ряд государственных служащих, ветеранов труда и предпринимателей области были награждены юбилейной медалью «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» и нагрудным знаком «Халық алғысы», а также благодарственными письмами акима области.

Алма ТУРГАНОВА