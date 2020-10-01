Без маски? Штраф 1000 долларов

В связи с новым ростом заболеваемости Covid-19 мэрия Нью-Йорка ввела штраф в 1000 долларов за появление в общественных местах без маски. А в Великобритании в среду количество новых случаев коронавируса второй день подряд превысило 7000 — 7108 случаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

В Великобритании в среду 71 человек умер от коронавируса (по совпадению, во вторник был тоже 71 умерший), такого числа смертельных исходов не фиксировалось с 26 июня. Общее число жертв достигло 42143. В эту цифру включаются все умершие в течение 28 дней после положительного теста на коронавирус.

Применяются и другие методики расчета числа смертей от пандемии — по количеству свидетельств смерти с указанием Covid-19 и (самое надежное для сопоставления с другими странами) по избыточной смертности по сравнению с предыдущими годами. Однако эти цифры обновляются медленнее: три статистических ведомства, обслуживающих Англию и Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию соответственно, публикуют такую статистику еженедельно или ежемесячно, последние данные доступны за период до 18 или 20 сентября в зависимости от региона.

Число умерших от Covid-19 в Бельгии во вторник превысило 10 тысяч человек при населении страны примерно 11,5 миллиона. По уровню смертности от коронавируса Бельгия занимает третье место в мире после карликового государства Сан-Марино и Перу. Украина в среду установила рекорд числа заболевших за сутки с начала пандемии — 4027 человек. Компания Walt Disney увольняет 28 тысяч сотрудников, преимущественно из калифорнийского Диснейленда и других парков развлечений. Во втором квартале их убытки составили 4,7 миллиарда долларов.

Глава соответствующего подразделения компании Джош д’Амаро посетовал на слишком строгую, по его мнению, карантинную политику властей штата Калифорния. Royal Dutch Shell до 2022 года планирует сократить от 7 до 9 тысяч работников в связи с вызванным пандемией падением спроса на нефть. 1,5 тысячи человек уже согласились на предложенные им условия. Правительство Албании решило перенести начало учебного года в школах на ноябрь. Бары в в столице Финляндии Хельсинки в четверг работают последний вечер и закрываются на карантин.