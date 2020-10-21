Можно жить без премий

О современной литературе и Рахимжане Отарбаеве

Сегодня в эпоху глобализма трудно думать о литературе, искусстве, когда на повестке дня вопросы политического и экономического характера. Однако, чтобы ориентироваться в мире современной литературы, существует ряд премий, как то Нобелевская премия, Гонкуровская премия, Большая книга, Русский букер, много именных премий, конкурсов, литературных проектов, фестивалей и т.д. Всегда ли так было в мире? Можно ли с помощью премий и наград понять, хороший, талантливый ли писатель? Думается, что не всегда. Примером этому, вопреки всем длинным и коротким премиальным спискам, жил и творил известный казахский писатель Рахимжан Отарбаев. Конечно, он тоже был удостоен больших наград – например, Международной премии имени Чингиза Айтматова и медали Всероссийского общества книголюбов Ивана Федорова. Но дело не в громких званиях, хотя Рахимжан Отарбаев работал и директором драматического театра в Казахстане, и генеральным директором Национальной библиотеки в Казахстане, и был почетным профессором Атырауского университета имени Х. Досмухамедова.

Однако это не сделало его высокомерным человеком, который бы стремился во что бы то ни стало попасть на вершину литературной славы.

Писатель всегда уязвим перед миром, потому что живет, можно сказать, на пороге бытия. Ведь настоящее искусство, по меткому замечанию известного филолога и философа Вадима Кожинова, рождается на срезе двух реальностей — бытовой и космической. В художественном творчестве преломляются органично обе действительности, в этом, наверное, и заключается смысл и тайна магического кристалла А.С. Пушкина (выражение из «Евгения Онегина»).

Рахимжана Отарбаева заметили в России опытные литераторы, издатели и переводчики. Георгий Пряхин, директор одного из самых крупных и значимых издательств в России «Художественная литература», в котором печатались и Борис Пастернак, и Анна Ахматова, и многие другие, издал три большие книги Отарбаева, его историософское произведение «Плач Чингисхана», которое потом попало на страницы толстого литературного и общественно-политического журнала «Юность». Георгий Пряхин лично переводил писателя, показав, по замечаниям современных литературных критиков, мастерство и профессионализм русской школы перевода. Также произведения Отарбаева публиковались на китайском, турецком, арабском, английском языках.

Современный русский поэт Валерий Дударев, главный редактор журнала «Юность», который был основан в 1955 г. Валентином Катаевым, опубликовал в 2016 году повесть «Плач Чингисхана». В этом произведении писатель обращается к своей истории, размышляет о седой древности, показывая через большой исторический план проблемы современности. Основным местом действия, внутренних размышлений героя является степь. Эта модель пространства, по тонкому замечанию философа и культуролога Георгия Гачева, является переходной, космической и герой проходит в степи свой инициационный путь. Недавно, в 2019 г. на страницах «Юности» в №2 вышли рассказы из цикла «Гостинцы из Китая», к сожалению, уже после ухода из жизни Рахимжана Отарбаева.

Важно то, что в контексте сегодняшнего глобализма живут и работают такие писатели, которые берегут национальное достояние в своем творчестве и могут напомнить современной молодежи о мудрости отцов, своих предков. Борис Пастернак отказался от Нобелевской премии и остался известным любимым писателем. Значит, жить без премий можно. Писательская судьба Рахимжана Отарбаева была трудной и, возможно, он что-то недополучил в литературе в плане наград, но при этом он остается тонким эстетом и глубоким писателем.

Марианна ДУДАРЕВА,

литературовед, фольклорист,

кандидат ­филологических наук