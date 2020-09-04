Легкой походкой

Реабилитационный центр «БолашакК» выходит на новый, еще более высокий уровень оказания услуг. Теперь нуждающимся в лечении опорно-двигательного аппарата пациентам доступна инновационная терапия PRP. Об особенностях этого метода нам рассказала директор ОФ «БолашакК» Жибек Бисенова.

Аббревиатура PRP – это сокращение слов от английского Platelet rich plasma, то есть плазма крови, обогащенная тромбоцитами. Как говорят медики, данная терапия – это относительно молодое направление в лечении болезней суставов, основанное на регенеративных свойствах обогащенной тромбоцитами плазмы крови. Этот метод лечения не вызывает аллергии, не влияет на функции печени и почек.

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– Для проведения этой процедуры врач берет 10 миллилитров крови, затем она обрабатывается в центрифуге. Полученные в результате несколько миллилитров обогащенной плазмы переносят в шприц с иглой для внутрисуставных инъекций. Плазму вводят в полость сустава, – разъясняет Жибек Куангалиевна. – Такой метод применяют при грыжах, протрузии, невритах, травмах и других хронических патологиях опорно-двигательного аппарата. А главное – она безопасна и эффективна.

В реабилитационном центре лечение суставов проводится и с помощью внутритканевой электростимуляции. Метод помогает снять боль и лечит воспаление нервной системы, такие заболевания, как артриты, артрозы, остеохондроз, остеопороз, грыжи позвоночника, радикулиты, артериальная гипертония, дисциркуляторная энцефалопатия, холка, боли после травм, симптомы после инсульта. По словам Ж. Бисеновой, благодаря проекту по социальному предпринимательству «Жаркыра», осуществляемому при финансовой поддержке ТОО «Тенгизшевройл», у них появилась возможность проводить электронейромиографию. Она позволяет определить, где происходит нарушение распространения импульсов по нервным волокнам, например, на участках тела от шеи до кисти или от поясницы до стопы.

– После такого лечения люди встают на ноги, есть даже такие, кому было достаточно одного-двух сеансов, – говорит Жибек Куангалиевна. – Данная процедура делится на два вида – интервенционный и неинтервенционный. То есть с помощью иголки и электрода.

Еще одна хорошая новость, которой поделилась Жибек Бисенова, – это обновление зала ЛФК. «Дом Совы» – именно так называется уникальное пространство, где особенные дети познают свой внутренний и окружающий мир через движения. Благодаря тщательно подобранной цветовой гамме тренажеров и металлоконструкций экспертный «Дом Совы» наиболее эффективен при решении реабилитационных, абилитационных и коррекционных задач, стоящих перед специалистом.

– Яркое, красочное, многофункциональное оборудование привлекает детей, они с удовольствием на нем занимаются. Внедрение этого оборудования в нашу практическую деятельность позволило повысить эффективность проводимых реабилитационных мероприятий, тем самым значительно улучшить здоровье наших пациентов с проблемами двигательной системы, неуклюжести, моторной неловкости, ДЦП легкой формы, задержкой развития, нарушением навыков общения и обучения, аутистических расстройств, гиперактивности, тревожности, агрессии, – отметила директор центра.

Пространство «Дом Совы» организованно таким образом, что во время занятий у малыша улучшается способность контролировать свои движения, выстраивать их относительно окружения. Поддержание баланса и координации активирует работу левого и правого полушария. Создает новые ситуации, благодаря которым ребенок учится новым способам быстро принимать самостоятельные решения.

Мама семилетней Айши Акылбеккызы Екатерина Магазова делится с нами неплохими результатами посещения ЛФК.

– У Айши есть сестра-близнец Бибі. Когда она начала ползать, Айша неподвижно лежала, тогда мы и заметили, что с девочкой что-то не то, на тот момент им уже было 1,8 месяца, ей поставили диагноз ДЦП, – рассказывает Екатерина. – С 2015 года мы получаем все необходимое лечение в центре «Болашак». Дочь сейчас потихоньку делает первые шаги, она очень смышленая, знает буквы, цифры, и все это благодаря специалистам центра. Здесь с ней занимается логопед. А в этом году мои девочки идут в первый класс, правда, Айша пока будет учиться на дому.

Динара КАНБЕТОВА