Задержан второй подозреваемый в убийстве фермера

«6 сентября примерно в 15:30 часов житель Жылыойского района 1973 г. р., выехал на мотоцикле «LTM» в поисках табуна лошадей из села Шокпартогай в направлении местности «Боздак». Домой мужчина не вернулся. Была создана следственно-оперативная группа из числа самых опытных сотрудников департамента полиции (ДП) Атырауской области. Отрабатывались сразу несколько версий. В целях установления местонахождения пропавшего по маршруту передвижения проводилось прочесывание местности сотрудниками полиции и департамента ЧС, также в поисках принимали участие волонтеры. 9 сентября примерно в 30-40 км от райцентра Кульсары, возле могил, расположенных в местности «Боздак», был обнаружен мотоцикл пропавшего без видимых повреждений. В ходе последующих розыскных мероприятий рано утром 14 сентября в 100 км от города Кульсары в местности «Кырыкмылтык» в яме на глубине около 20 метров полицейские нашли тело пропавшего мужчины со следами насильственной смерти. По данному факту был задержан подозреваемый, ранее судимый житель Кульсары 1982 года рождения. У него было изъято охотничье ружье 16-го калибра. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК – «Убийство». Назначен ряд экспертиз. На этом оперативная работа не остановилась. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан ещё один подозреваемый – местный житель 1967 года рождения. Оперативно-следственная работа продолжается», — информирует пресс-служба ДП Атырауской области.