Полиция Атырауской области задержала подростка, обманным путем получившего деньги через социальные сети

21 июня в Исатайский районный отдел полиции Атырауской области с заявлением обратилась местная жительница. По словам потерпевшей, она отправила 40 тысяч тенге через приложение «Киви-кошелек» владельцу страницы «АЙБЕК КӨМЕК» в социальной сети Instagram. Сердобольная женщина от чистой души хотела оказать помощь, чем и воспользовался юный мошенник. Войдя в доверие, он попросил ее также сфотографировать принадлежащую ей карточку «Народного банка» с двух сторон и отправить ему. Таким образом, в его распоряжении оказался номер карты и код проверки карты доверчивой женщины. Это позволило ему снять с ее карточки 385 тысяч тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался житель Туркестанской области 2003 года рождения. Недавно атырауские полицейские задержали его, в данное время проверяется причастность несовершеннолетнего к другим аналогичным фактам мошенничества. Следствие ведется по статье 190 УК РК «Мошенничество».

Очень жаль, что молодой человек направил свои способности в криминальное русло, вместо того чтобы честно зарабатывать своими знаниями в информационной сфере.

Пресс-служба Департамента полиции Атырауской области