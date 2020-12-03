Вместо снесенных домов в Атырау будет построен ряд социальных объектов

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В Атырау предстоит реновация так называемого Старого города, предусмотренная Генеральным планом, о чем проинформировал главный архитектор города Ерлан Кабдинов в ходе онлайн-брифинга для журналистов. Реновации — это специальная программа, направленная на расселение и снос ветхого малоэтажного жилого фонда и новое строительство на освободившейся территории.

В г. Атырау, по информации руководства городской архитектуры, на сегодняшний день запланировано 12 этапов сноса. Сроки изъятия земельных участков будут зависеть от выделения бюджетных средств на выкуп этих участков. На первом этапе сноса, площадь которого составляет 18,1 га и находится на границе улиц Пушкина, Жангельдина, Байтурсынова, Гагарина и проспекта Тайманова, на изъятых местах планируется строительство социальных объектов, таких как музей, Дом дружбы, школа, аллеи, парки и т.д.

Напомним, работа по изъятию земельных участков стартовала в ноябре 2017 г. Общее число объектов, входящих в первый этап, составляет 262 ед. По разным причинам компенсацию не получили 9 собственников. Причина задержки — это отсутствие документов на дома, смерть домовладельца и последующее переоформление наследства, а также судебные тяжбы между собственниками по вопросу доли имущества. И, естественно, компенсация им будет выплачена только после решения этих вопросов.



Тимур Казиев