Тысяча саженцев деревьев ко Дню города

В честь празднования 380-летия города Атырау аким области Махамбет Досмухамбетов принял участие в озеленении города.

Как сообщает служба коммуникаций Атырауской области, в парке «Балыкшы» площадью два гектара были высажены саженцы плодовых деревьев и кустарников. Глава региона Махамбет Досмухамбетов пожелал успехов в работе по озеленению и благоустройству города.

В свою очередь, аким города Кайрат Уразбаев отметил, что с начала года в соответствии с планом озеленения города высажено более 20 тысяч деревьев. «Озеленение города Атырау является одной из главных задач, поставленных акимом области Махамбетом Досмухамбетовым. Поэтому для того, чтобы сделать наш город зеленым, нам предстоит провести большую работу. Уже имеется конкретный фундаментальный проект для этого направления. И для этого мы привлекаем крупные компании нашего региона», — подчеркнул аким города.

Кроме того, по его словам, на сегодняшнее мероприятие прибыли руководители пяти крупнейших нефтяных компаний в нефтегазовой отрасли, таких как ТШО, НКОК, АНПЗ, Эмбамунай и Интергаз. Площадь в 2 гектара в парке «Балыкшы» была открыта по предложению активных жителей Атырау.

В конце мероприятия ветеран Акмырза Батырхайыров поблагодарил гостей за участие в посадке саженцев и дал свое благопожелания акиму Атырауской области Махамбету Досмухамбетову.