Карантинные ограничения продлили и ужесточили

Главный государственный санитарный врачАтырауской области внес изменения в свое постановление «О дальнейших мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Атырауской области».

«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, а также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Атырауской области (репродуктивный показатель 1.29, при допустимом >1), постановляю продлить действие ограничительных мероприятий на территории области c 00.00 часов 12 октября 2020 года до стабилизации эпидемиологической ситуации по COVID-19. Ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах, в общественном транспорте, помещениях предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, на открытом воздухе является обязательным. Сократить время деятельности объектов общественного питания (кафе, рестораны) с 08:00 до 22:00 часов с допуском одновременно в помещении не более 30 человек, на открытых площадках не более 50 человек. Рассадка за одним столом не более 4-х человек, за исключением членов одной семьи, и с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Сократить время работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков, при заполняемости не более 30% от общей вместимости до 17:00 часов. Сократить время работы до 22:00 часов деятельности торгово-развлекательных центров, торговых домов (бутики), торговых сетей (при заполняемости не более 30% от общей вместимости за исключением продовольственных отделов и аптек. Приостановить деятельность тренажёрных залов, фитнес-центров, спортивных секций, спортивно-оздоровительных центров. Запретить деятельность прогулочных катеров (речной трамвай).

Акиму Атырауской области, управлению здравоохранения Атырауской области организовать работу карантинных стационаров для изоляции граждан Республики Казахстан на 2 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР, не имеющих справки об обследовании на COVID-19 и лиц с повышенной температурой тела, выявленные при термометрии, прибывших международными пассажирскими авиарейсами и на автопереходах в Республику Казахстан через Государственную границу.

Лица, не являющиеся гражданами РК при отсутствии справки о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения Государственной границы Республики Казахстан к въезду не допускаются. Прибывшие лица с положительным результатом ПЦР на COVID-19, повышенной температурой тела, независимо от наличия справки подлежат изоляции в инфекционном стационаре. Выписку из карантинного стационара производить после отрицательного результата ПЦР-обследования на COVID-19. Продлить следующие ограничительные меры в выходные и праздничные дни: приостановление работы торговых домов, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них; приостановление работы непродовольственных и продовольственных крытых рынков. Сохранить введённый карантин на месторождении Тенгиз», — говорится в тексте постановления Главного санитарного врача области.