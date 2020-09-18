Городу – цвесть!

Хочу поделиться своими впечатлениями о благоустройстве в нашем городе. А конкретно в четвертом микрорайоне Авангарда, он сейчас тоже считается центром города. Начиная с жилгородского моста и до супермаркета «Лидер» прокладывают брусчатку вдоль основной дороги – места там много, хорошо и для нас, пешеходов, жителей массива, и особенно для детей – будет им где поиграть, погонять самокат или покататься на велосипеде.

Работы идут полным ходом: рабочие сначала проложили основу – насыпали песка, утрамбовали его, а теперь кладут брусчатку. Заметно меньше стало пыли, а если учесть, что в 2018 году на проезжей части обновили асфальт, то сейчас вообще красота!

????????????????????????????????????

К тому же по другую сторону дороги была установлена спортивная площадка с множеством тренажеров. Как приятно, когда видишь, как на них занимаются и стар и млад!

В общем, несмотря на непростые времена, пандемию, карантин, город продолжает жить своей жизнью, горожане обеспечиваются необходимыми условиями: обновляются дороги, например, в районе политколледжа, строятся парки на набережной Урала, проводится озеленение, надеемся, что со временем наладится и полив насаждений, как в свое время упорядочили работу общественного транспорта. И говорю я это с гордостью!

Со своей стороны мы, конечно, будем стараться поддерживать порядок, не разбрасывать мусор где попало, учить молодое поколение бережному отношению к труду людей, работающих для нашего же блага.

Маргарита ИСАЕВА,

пенсионер, г. Атырау