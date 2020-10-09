Где в субботу и воскресенье пройдут ярмарки

Уважаемые жители и гости города Атырау!

Акимат города Атырау сообщает, что 10 октября 2020 года с 10:00 до 14:00 часов по адресу мкр.Жилгородок, перед стадионом «Мунайшы» и перед коммунальным рынком «Сарайшык», а также 11 октября 2020 года с 10:00 до 14:00 часов по адресу мкр.Береке, возле дома №1 состоится сельскохозяйственная ярмарка с участием местных товаропроизводителей и крестьянских хозяйств.

Приглашаем вас на ярмарку, где местные предприниматели предложат Вам свою продукцию по доступным ценам.

Напоминаем: в соответствии с постановлением Главного санитарного врача о предотвращении распространения коронавирусной инфекции, также в целях защиты Вашего здоровья во время проведении ярмарки просим соблюдать расстояние 2 метра между людьми и масочный режим.

Акимат города Атырау