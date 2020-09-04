Экобудущее: станет ли Атырау велосипедным городом?

Несмотря на то, что в Атырау не так развита велоинфраструктура, популярность двухколесного транспорта стремительно растет. Сегодняшние герои нашей газеты и на работу, и за продуктами, и просто по делам добираются исключительно на велосипеде.

Наверное, вы тоже заметили, что в Атырау поклонников велосипеда, особенно во время карантина, стало гораздо больше. С одной стороны сейчас автобусы не берут стоячих пассажиров, а сидячих мест в них всего ничего. Более того, по нашим наблюдениям, с некоторых остановок, расположенных даже на центральных улицах, шанс попасть в автобус стремится к нулю. С другой – это самый экологичный, полезный для здоровья и экономичный транспорт. Наши новые знакомые – велосипедисты с опытом. Они рассказали о том, как им удается везде успевать на двухколесном друге, несмотря на отсутствие велодорожек и парковок по городу, нехватку взаимопонимания с автомобилистами, и другие интересные факты.

Фарид КУАТОВ, сотрудник курьерской службы Glovo

На улицах не раз встречала молодых людей на великах с огромными желтыми рюкзаками на спине. Парень, к которому подошла, как раз забирал заказ из ресторана. Оказалось, что 27-летнего Фарида Куатова три месяца назад сократили из перспективной компании. На тот момент в нашем городе впервые заработала популярная во всем мире курьерская служба Glovo, он стал ее сотрудником.

«Чтобы устроиться на работу, достал свой старый велосипед и купил у компании сумку-холодильник. Это было главное условие. Так начались мои рабочие будни на велике. Зарабатываю от 100 до 180 тысяч тенге в месяц. По Атырау нас около 30 ребят, заказы принимаем через специальное приложение, – рассказывает Фарид. – Велосипед выгоден для меня экономически. Так как в день проезжаю свыше 70 километров, доставляю 10-12 заказов. Но у меня не хватает слов, чтобы описать атырауские дороги. Недавно под центральным мостом провалился в яму, упал с огромным рюкзаком. Хорошо, что я ехал за заказом, и в сумке ничего не было. Иначе обед клиента точно был бы испорчен. К примеру, в Жилгородке проехать на велике почти невозможно – везде ямы, кочки, разбитый асфальт. Хотелось бы обратить внимание властей на эти проблемы. Велосипедистов стало бы намного больше, если бы были условия. Парковки для велосипедов у нас можно по пальцам пересчитать. Все время ищем столбы, железные ворота, чтобы прицепить велосипед, ведь проблема кражи двухколесных не снята с повестки дня. Правда, подобное пока со мной не случалось».

17-летний Эдуард Вехов в этом году стал студентом Санкт-Петербургского университета, привычку передвигаться на велосипеде он намерен продолжить и в Питере.

«Тем более что велосипедная инфраструктура там более развита, – делится Эдуард. – Я катаюсь на байке с самого детства. Часто с друзьями гуляем на набережной. Один минус – время передвижения на великах ограничено, это не очень удобно. А специальная велодорожка находится на другом конце города. Я уже привык к бездорожью, но и на автомобильных дорогах чувствую себя уверенно, знаю все правила дорожного движения. Конфликтов с водителями машин у меня не случалось, сейчас многие пропускают нас. Пока не планирую менять велик на другой вид транспорта. Ведь это свежий воздух, спорт и хорошее настроение вместо утомляющей толкотни в пробках или в общественном транспорте».

Госслужащего Нурлыбека Ахметова я остановила, когда он ехал на работу. Бывший боксер призвал атыраусцев срочно перейти на экологичный транспорт.

«Велосипед купил три года назад. С тех пор передвигаюсь только на нем. Приобрел сразу хороший транспорт – горный. Для дорог нашего города подходят только такие. Расстояние от дома до работы (Жилгородок – Сатпаева) преодолеваю всего за 20 минут. Коллеги реагируют положительно, тоже хотят освоить этот вид транспорта. Но пока я – единственный в офисе, кто добирается на двух колесах. Хотелось бы, чтобы и другие горожане пополнили ряды велосипедистов. Это не только экономически выгодно, но и наш вклад в экологию. Ведь сегодня автомобили – глобальная экологическая проблема. А чтобы ее решить, каждый человек должен начинать с себя».

Амандык АБДОЛОВ, журналист:

«Свой первый велосипед я купил 20 лет назад у своего соседа за очень маленькую сумму. Это Stels среднего размера, таких ретровеликов сейчас по городу почти не найти. В 2012 году, когда только устроился журналистом, мой велосипед стал моим главным помощником в работе, кормителем. Ведь мы, корреспонденты, целыми днями не сидим в офисе, с утра – на ярмарке, после обеда – на полигоне, а вечером могут отправить и на рейд. На все мероприятия вот уже 8 лет езжу на своем двухколесном друге. За продуктами тоже добираюсь на велике. Я считаю, что Атырау удобен именно для велосипедистов. Наш город – небольшой, в любую точку города на велосипеде можно доехать максимум за полчаса. Но есть и проблемы. На автомобильных дорогах нет специальных полос для велосипедистов, из-за чего часто случаются конфликты между водителями машин и хозяевами велосипедов. А если бы по всему городу построили велотропинки, как в Нурсае, у нас не было бы страха сбить пешеходов. Также на тротуарах для пешеходов приходится останавливаться перед каждым бордюром. К сожалению, у нас в городе нет общества велосипедистов, которое доносило бы все эти проблемы представителям власти. Также многие, и велосипедисты, и обычный народ, не знают, какими правами обладают велосипедисты. Однажды на набережной меня остановили сотрудники полиции и сказали, что нельзя кататься, хотя я ехал в незапрещенное время. На вопросы почему, каких правил должны придерживаться велосипедисты, они не смогли ничего ответить. Из этого можно понять, что уровень велосипедной культуры у нас очень низкий. В общественных местах, перед супермаркетами, государственными учреждениями нет элементарных парковок для велосипедов, их вижу только перед иностранными компаниями. Хотя это не требует каких-то глобальных вложений, это всего лишь железная стойка. Еще один момент. Я передвигаюсь на велике не из-за того, что у меня нет возможности купить машину. Многие, кстати, оказывается, так ошибочно думают. Ответ прост: я не хочу загрязнять атмосферу. Верю в то, что в скором времени люди поймут это и перейдут на экологичный транспорт».

Станет ли Атырау в ближайшие годы велосипедным городом с развитой инфраструктурой, волнует каждого, кто переживает за экологию родного края. Есть надежда. Кроме велодорожки в Нурсае в прошлом году велотропинку вывели на проспекте Бейбарыса. На данный момент строится дорога для любителей велосипеда по улице Маденова в Нурсае.

Ляззат САЛИМОВА