Город на две недели останется без горячей воды

Атырау на две недели останется без горячей воды.

Акционерное общество «Атырауские тепловые сети» распространило уведомление. В нем жители города предупреждаются, что согласно плана-графика капитального ремонта с 16 по 27 сентября временно прекращается подача горячей воды от всех теплопунктов города. Связано это с полным остановом магистральных тепловых сетей. Впериод с 29 по 30 сентября 2020 будут проводится испытания- опрессовка магистральных тепловых сетей города.

Сообщая об этом, тепловики принесли извинения горожанам за неудобства.