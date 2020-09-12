Город на две недели останется без горячей воды

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Атырау на две недели останется без горячей воды.

Акционерное общество «Атырауские тепловые сети» распространило уведомление. В нем жители города предупреждаются, что согласно плана-графика капитального ремонта с 16 по 27 сентября  временно прекращается подача горячей воды от всех теплопунктов города. Связано это с полным остановом магистральных тепловых сетей. Впериод с 29 по 30 сентября 2020 будут проводится испытания- опрессовка магистральных тепловых сетей города.

Сообщая об этом, тепловики   принесли извинения горожанам за неудобства.

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