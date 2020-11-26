Асанали АШИМОВ:«Я не баловень судьбы»

4 / 100 При поддержке Rank Math SEO

Атырау посетил народный артист СССР Асанали Ашимов. Надо отметить, что, несмотря на свой солидный возраст, а актер уже давно разменял девятый десяток, легенда нашего кино и сцены довольно часто посещает наш город, как минимум, один раз в году. И в этот раз, несмотря на напряженную эпидситуацию в стране, он принял участие в презентации скульптурной композиции «Творческая беседа», был в составе жюри республиканского айтыса. И особо приятно, что Асанали ага принял участие в презентации первого литературно-художественного и историко-познавательного журнала «Сарайшық», выпущенного медиахолдингом «Атырау-Акпарат». И, конечно же, мы не упустили случая побеседовать с народным артистом о кино, современном искусстве. О жизни и времени.

Визитная карточка

– Ровно полвека прошло с того момента, как состоялась премьера двух знаменитых кинокартин «Қыз Жібек» и «Конец атамана». Обе работы — жемчужины отечественного кинематографа. Два фильма навсегда останутся в памяти зрителей, где был задействован лучший актерский состав, — вспоминает Асанали Ашимов.

Фильм «Кыз Жібек» воспевает верность в любви, дружбе, отвагу и патриотизм. А фильм «Конец атамана» — первый из трилогии о чекисте Чадьярове. Затем последовали кинокартина «Транссибирский экспресс» в 1977 году и «Маньчжурский вариант» в 1989 году. Оба фильма можно назвать моей визитной карточкой.

Недавно нас, творческую группу картин, тепло поздравили Елбасы, Президент Казахстана, министр культуры и все наши коллеги. С этими картинами мы представляли казахстанский кинематограф на многих международных кинофестивалях и конкурсах, фильмы были переведены на несколько языков, вошли в историю советского и казахского кино. Я считаю, что увековечение моей персоны в скульптуре как раз стало результатом этих работ.

— Почему «Қыз Жібек» и «Конец атамана» стали очень популярными, вошли в историю, их смотрят и пересматривают? — размышляет мэтр. — Потому что было соответствующее отношение к картинам. Шла долгая подготовительная работа, тщательно подбирали актерский состав. Все было продумано до мелочей. Это как писатель пишет свое классическое произведение годами, скрупулезно собирая материалы, так и хорошие фильмы мы снимали тщательно, щепетильно относясь к выбору актеров, к текстам, к музыке. Все играло роль — костюмы, декорация и даже погода. Требовательным был и художественный совет, члены которого решали, принимать или не принимать фильм, что убрать, что добавить. И речь здесь была не только в идеологии, в цензуре. Это еще и высокое искусство, воспитание зрителей. Этим и отличается советский кинематограф, который, несомненно, имел много хорошего. С нас, актеров, требовали знания, нас воспитывали, обучали. Поэтому и уровень киноработ был высокий. Почему про представителей нашего поколения, про аксакалов говорят, что мы начитаны, вежливы, пунктуальны, дисциплина для нас превыше всего. Потому что нам это привили, и требование было соответствующим. Без дисциплины и ответственности человек не состоится, это путь к успеху. А путь этот узок.

Искусство познает и оценивает мир, формирует духовный облик людей, их чувства и мысли, их мировоззрение, воспитывает человека, расширяет его кругозор, пробуждает творческие способности. Искусство в основе своей народно. Искусство действительно принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких масс. Оно должно быть понятно этим массам и любимо ими. Оно должно объединять чувства, мысль и волю этих масс, подымать их. Оно должно пробуждать в них художников и развивать их. Вы это сейчас наблюдаете? Я – нет.

Искусство должно идти впереди общества, играть ведущую роль. Фильм «Қыз Жібек» создавали Султан Ходжиков, Габит Мусрепов, Гульфайрус Исмаилова, Нургиса Тлендиев. «Конец атамана» снимали Андрей Кончаловский, Андрей Тарковский, композитором был Еркегали Рахмадиев. То есть в съемочной группе работали настоящие мастера. Именно такие люди и должны снимать фильм. А сейчас снимают те, у кого есть деньги, и играют те, кто может заплатить. Хороший фильм за два месяца не снимешь. Это целое событие в мире кинематографа. К сожалению, сейчас наблюдается обратное. Поэтому уровень кино стал очень низкий. А искусство, в том числе и кинематограф, должны идти впереди государства. Актеры, их поведение, слова, которые они говорят со сцены или с экрана, музыка должны заставлять людей задуматься. Вот к чему надо стремиться.

Вот сейчас вроде много снимают, а смотреть нечего. И кто снимает? Любители, КВНщики, певцы. Хороший режиссер, прежде всего, должен выучиться на актера, прочувствовать его. Настоящий режиссер созревает только к тридцати годам. Сериалов не смотрю, поскольку там актерского мастерства от артистов можно не ждать. Правда, философия, достойный подтекст, игра актеров – вот чего не хватает в нашем кинематографе. Нельзя мешать искусство с бизнесом, с шоу.

Искусство не должно опускаться до уровня общества. Оно должно тянуть общество вверх. Не зря Бальзак сказал, что искусство – это одежда нации. Кинематография должна всегда поддерживаться государством. В то же время у нас есть способные ребята, талантливые актеры и режиссеры, а значит, и надежда есть.

Театр – это путь к уму и сердцу

— Надо поднимать театр: от него зависит, какие актеры появятся на киноэкране. Давно назрела необходимость крупнейшим театрам придать статус нацио­нальных, как это делается в большинстве ведущих стран мира. Прекрасно, что вашему театру дали звание академического. Заработная плата у актеров театра и кино увеличивается. Много молодых людей, которые хотят творить на сцене. Это хорошее явление, меня очень радует. И за какие серьезные постановки сейчас берутся. Моя мечта сыграть Гамлета в казахском театре так и осталась мечтой. Но, может быть, кто-то все-таки отважится поставить Шекспира. Думаю, мы созрели для этого.

Работа в театре помогла мне стать киноактером. Театр — это тренаж, это ни с чем несравнимая лаборатория. Тут ведь самое главное — процесс репетиции, когда идет постижение роли. Режиссер выстраивает спектакль, но режиссером роли должен быть сам актер.

Нужно снимать национальное кино

Кино — такой вид искусства, где, если берешься за материал, надо прыгнуть выше автора или быть на его уровне. А выше Толстого, Достоевского прыгнуть невозможно. Я думаю, сейчас не снимают классиков, потому что нет подготовленных кадров. Например, Абая снимать нужно со знанием об этом человеке. Когда говорю о кадрах, имею в виду в первую очередь режиссера. Кино делает один человек – режиссер, остальные – помогающая сила. Нужно снимать национальное кино, без этого не обойтись. Если сделаешь хорошее национальное кино, то оно получится интернациональным, понятным для всех.

«Я работаю с четырех лет»

Со стороны кажется, что свою блистательную карьеру я сделал как бы шутя. Но это только со стороны и только кажется. Многие потом говорили: мы думали, вы из благополучной семьи. Но все было не так. Мой путь в искусство был тернист. Я — сельский житель. Безотцовщина. Отец погиб на фронте, попал в сталин­градскую мясорубку. Мать осталась одна. Мне было четыре года, а я уже работал в колхозе во время войны. Зерно молол. До восьмого класса работал в колхозе, потом переехал в Кентау и первый раз увидел, что такое город, что такое двухэтажный дом, железная дорога, шахта. После 10-го класса стал младшим рабочим в геологоразведочной пар­тии. В 1955 году приехал в Алматы поступать на агрофак сельхоз­института. Вообще-то, я хотел стать инженером, но поступил в актерское отделение консерватории, потому что туда шли мои знакомые ребята. И то, что я не баловень судьбы, помогло мне в жизни. Я был лишен амбиций, звездной болезни не знал. Спасибо крестному отцу Ефиму Арону и моему учителю Шакену ­Айманову, уроки которого помню до сих пор и с которым по сей день мысленно советуюсь. Причем у него я учился не только искусству кино, но и тому, как вести себя в жизни. О таком педагоге можно только мечтать.

О сегодняшнем дне

Что меня волнует сейчас? Это слабое образование детей, наших граждан. У молодежи нет капитальных знаний, все поверхностно. Роль образования в развитии талантов людей, которые будут руководить нашей страной в следующем поколении, просто огромна. Еще одна важная роль образования — это социальная осведомленность. Молодой человек, не получивший формальных знаний, получает только один взгляд на общество — чужой. Образование должно дать знание и чувство ответственности за мир, в котором он живет, и сделать его лучше. Как театр и кино.

Верноподданный

Я считаю себя патриотом казахов, нашего народа, государства, культуры и горжусь этим. Это не означает только одну любовь к своей Родине. Это гораздо больше. Это нравственное убеждение, в основе которого лежит любовь к своей стране, ее традициям, истории и культурным ценностям. Желание быть гражданином своего государства, носителем его языка. Стремление защищать интересы своего народа, часто жертвуя своими. Оно одно из самых настоящих и самых потрясающих. Если вы его никогда не испытывали, то многое потеряли.

Записала Марина КУАНЫШЕВА