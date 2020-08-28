Не забудьте обменять старые купюры

Национальный банк Республики Казахстан напоминает, что 3 октября завершается период обмена банкнот номиналами 2 000, 5 000 и 10 000 тенге образца 2006 года.

Как сообщается на официальном сайте финансового регулятора, обмен изъятых из наличного денежного обращения банкнот на действующие денежные знаки национальной валюты Республики Казахстан проводится исключительно в филиалах Национального банка.

«Поэтапная замена и изъятие банкнот образца 2006 года началась еще в ноябре 2016 года. После завершения 3 октября текущего года срока обращения данных банкнот филиалы Национального банка перестанут принимать и обменивать их на действующие денежные знаки. До этой даты банкноты можно обменять во всех территориальных филиалах НБРК, расположенных в 17 городах страны», – пояснил директор департамента наличного денежного обращения Национального банка Жомарт Кажмуратов.