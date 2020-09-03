В диалоге с общественными деятелями решает вопросы экологии АНПЗ

Атырауский НПЗ посетили представители общественных организаций, СМИ , руководитель проектного офиса «Атырау- адалдық алаңы» Ш.Изтелеуова и руководитель департамента экологии по Атырауской области Комитета экологического регулирования и контроля МЭГиПР РК А. Бекмухаметов.

В ходе визита общественники встретились с генеральным директором ТОО «АНПЗ» Ш. Данбай. На встрече общественники подняли вопрос, который беспокоит население города Атырау, — выбросы в результате хозяйственной деятельности завода и экологические мероприятия по минимализации негативного воздействия.

Как рассказал генеральный директор ТОО «АНПЗ» Ш. Данбай, «На АПНЗ работают жители города, и эта проблема — общая для всех. Выход из ситуации, сложившейся за многие годы, предлагает проект Tazalyq, благодаря которому в ближайшие 4 года завод намерен минимизировать воздействие производства на экологию».

На границах санитарно-защитной зоны завода действуют четыре автоматических станции контроля качества атмосферного воздуха, которые в онлайн-режиме передают показатели экопостов на сервер РГП «Казгидромет».

— Каждый житель города в онлайн-режиме, с помощью электронных табло, может увидеть экологические показатели, характеризующие атмосферный воздух в районе завода: концентрации диоксида азота, оксида углерода, сероводорода и углеводородов, — сказал Ш. Данбай.

Во время визита экологи и общественники осмотрели установки механических и биологических очистных сооружений, ознакомились с различными аспектами проекта Tazalyq. По информации, представленной общественникам, проектно-изыскательские работы по реконструкции МОС выполнены на 90%, получено положительное экспертное заключение от РГП «Госэкспертиза». По реконструкции БОС проведены инженерные изыскания. На 60% выполнены проектно-изыскательские работы по проекту рекультивации полей испарения и строительству трубопровода вместо открытого канала отвода стоков.

Но и те технологии, которые использует АНПЗ сегодня, позволяют максимально снижать содержание вредных веществ в сточных водах. Внедренная на предприятии система биоочистки сточных вод позволяет улучшить качество сточных вод, отводимых на поля испарения. В перспективе, благодаря реконструкции биологических очистных сооружений, сократятся сбросы на поля испарения с завода на 50% за счет возврата очищенной воды на повторное использование предприятием, забор воды из реки Урал сократится на 50 %.

В результате проекта Tazalyq сточные воды АНПЗ после очистки будут иметь нормативные показатели, прекратятся вредные испарения в атмосферу из открытых емкостей очистных сооружений и воздействие на окружающую среду от полей испарения. При этом 70% очищенной воды будет вновь использоваться в производстве.

По итогам посещения общественники выразили признательность за открытый диалог и за усилия АНПЗ по снижению экологической нагрузки на окружающую среду региона.

Отдел по связям с общественностью ТОО «АНПЗ»

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