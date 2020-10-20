Дело мастера боится

Два года назад 25-летняя жительница поселка Индербор Айдана Тулеугалиева открыла свой салон красоты. В этом ей помогли государственные программы по поддержке сельского бизнеса.

Все началось, когда молодая семья решила жить отдельно от родителей. Они арендовали квартиру, но зарплаты мужа –работника пожарной части – не хватало. Айдана тогда решила помочь мужу: запустив рекламу в социальные сети, начала делать макияж и маникюр на дому. Со временем число клиентов стало расти, и она перешла в помещение, арендованное в торговом доме, потом взяла место в салоне. В какой-то момент девушке пришла мысль открыть свой салон. В районе работали микрокредитные организации по выдаче льготных кредитов по гос­программам, там ей посоветовали в течение года вести учет по доходам и прийти через год уже с отчетом. Настырная девушка сделала, как сказали, и через год получила шесть миллионов тенге под шесть процентов годовых на постройку здания.

– Здание смогли построить, но на оборудование денег не хватило. Здесь мне помог фонд финансовой поддержки сельского хозяйства, выдав три миллиона тенге под семь процентов годовых. В результате я смогла купить оборудование, и в 2018 году мы открыли салон красоты, – рассказывает предприниматель.

Однако пандемия внесла коррективы. В салоне, рассчитанном на 12 мастеров, сегодня работают только четверо. Оплачивать счета по кредиту стало непросто. Но девушка с характером нашла новый выход. В одной комнате салона открыла швейный цех по пошиву национальных постельных принадлежностей. А еще недавно Айдана стала мамой четвертого ребенка.

– Шью сама, но времени с маленьким ребенком не хватает, поэтому беру мало заказов. Специального образования нет, но навыки по шитью есть, думаю, всему можно научиться при желании. Как оказалось, при существующей поддержке государства открыть свое дело не сложно. Главное – иметь цели и идти к ним с большим желанием, – рассказала Айдана.

Алма ТУРГАНОВА