Вновь задержаны браконьеры с осетровыми

«Задержание сотрудники полиции совместно с рыбоохраной провели в районе пригородного поселка Дамба. Куда двое 36-летних мужчин возвращались на лодке «Yamaha-40» с Каспийского моря. При осмотре плавательного средства было обнаружено два мешка рыбы осетровых пород, на вылов которых во всех прикаспийских государствах действует мораторий. Общий вес находящихся на грани исчезновения осетровых — почти 60 кг. Также в лодке находилось 40 кг сазана незаконно выловленного сазана. Проводится досудебное расследование по статье 335 Уголовного кодекса — «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений», — сообщает пресс-служба ДП региона.

Информируя, что задержанные водворены в изолятор временного содержания.

Напомним, в Атырауской области с начала года у браконьеров изъято почти 10 тонн рыбы.

«С 10 сентября в Атырауской области начинается оперативно-профилактическое мероприятие «Бекiре-2020». Оно продлится до 31 октября – до окончания осенней путины в Урало-Каспийском бассейне. Созданы мобильные группы, будет усилен контроль на автодорогах, вокзалах, станциях, рынках с целью выявления и недопущения фактов незаконного вывоза, провоза, приобретения, сбыта и реализации рыбы и рыбной продукции», — сообщает пресс-служба областного акимата.

Проинформировав, что с начала года в регионе выявлено 395 фактов, связанных с незаконной добычей, приобретением, провозом рыбы и рыбной продукции. Возбуждено 59 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято 9 тонн 916 кг рыбы, в том числе 999 кг осетровых пород. Составлено 365 административных протоколов по статье 383 КоАП РК (нарушение правил рыболовства). Органами внутренних дел наложено штрафов на сумму 4 600 840 тенге, из них 2 272 005 тенге уже взыскано.