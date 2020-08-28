В сентябре запустят единый контакт-центр 109

Единый контакт-центр 109, работавший в период карантина в тестовом режиме, полностью запустят 15 сентября.

Как сообщает служба коммуникаций Атырауской области, в едином контакт-центре граждане могут оставлять обращения и жалобы по поводу качества коммунальных, медицинских, образовательных услуг и работы других сфер. По словам директора «Ситуационного центра» аппарата акима области Аманата Табылдиева, на сегодня в едином контакт-центре работают 29 специалистов.

— Наши специалисты приступят к работе с 15 сентября. Они будут консультировать жителей и гостей региона по разным темам, включая вопросы, касающиеся газо-, водоснабжения и электричества. В этой связи необходимо отметить, что контакт-центр во время карантина смог обеспечить обратную связь с населением. И на сегодняшний день сотрудники центра приняли около 300 тысяч звонков, — подчеркнул Аманат Табылдиев.

Кроме того, единый контакт-центр 109 может устранить ряд недостатков, мешающих более тесному общению с населением. Для этого специалисты центра принимают заявки, которые можно отправить на короткий номер 109, чат-бот в WhatsApp, сайт областного акимата (виджет приложения), электронную почту 109@scatyrau.kz и чат-бот в Telegram (atyrau109). Кроме того, в октябре текущего года будет запущено специальное мобильное приложение контакт-центра 109.

— Сотрудники центра также отслеживают заявки, запросы и предложения в Instagram, Facebook, ВКонтакте и других социальных сетях. Подобный мониторинг можно рассматривать как еще один инструмент коммуникации с населением, — сказал Аманат Табылдиев.

В свою очередь, аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, подчеркнув важность центра, отметил:

— Необходимо оперативно реагировать на любые просьбы и обращения населения. В связи с этим 109 поможет укрепить двустороннюю связь между местными властями и населением. Таким образом, мы реализуем поручение Президента РК по принципу «Слышащего государства». Поэтому поручаю ускорить полный запуск единого контакт-центра, — сказал аким.

Напоминаем, жители области могут круглосуточно пользоваться услугами единого контакт-центра 109.