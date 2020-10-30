Атырауским тренерам присвоено звание «Заслуженный тренер Республики Казахстан»

30 октября в стране официально считается Днем тренера. Заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова поздравила группу тренеров с праздничной датой и наградила их спортивными званиями.

Звание «Судья национального уровня» присвоено мастерам спорта международного уровня Республики Казахстан по параволейболу Матеуову Ернару Жаксыгалиевичу и Измаганбетову Берику Аманкосовичу.

Всем трем тренерам присвоено звание «Заслуженный тренер Республики Казахстан». Это Избасканов Болат Павлович и Торгаев Сансызбай Салауатович по карате и тренер по кикбоксингу Юсупов Данияр Сайлыбаевич.

В завершение встречи заместитель акима области отметила важную роль тренеров в том, чтобы направлять молодых людей на правильный путь и приучать их к здоровому образу жизни.