В Атырау за вымогательство осудили адвоката, полицейского и троих юристов

Суд
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В Атырау за вымогательство осудили адвоката, полицейского и троих юристов. Всех подсудимых приговорили к 3.5 годам ограничения свободы.

«Все подсудимые, а кроме юристов и полицейского по делу проходила еще одна жительница города,  обвинялись в «Вымогательстве», «Злоупотреблении должностными полномочиями», «Заведомо ложном доносе», а также «Неосторожным причинении вреда здоровью». Задержаны они были сотрудниками департамента КНБ.  Обвинялись они в том, что создав преступную группу, посещали крупные городские рынки. Выявляли нарушения миграционного законодательства, а также санитарно-эпидемиологических норм.  Фиксируя нарушения, начинали вымогать с нарушителей деньги. Помогал им в этом участковый. Не ограничиваясь торговыми точками, вымогатели собирали дань и с  проводников пассажирского состава  «Алматы — Атырау», занимавшихся   незаконной перевозкой грузов», — рассказал пресс-секретарь областного суда Боранбай Галиев.

Информируя, что в ходе расследования все задержанные свою вин признали, возместили потерпевшим ущерб. Было заключено процессуальное соглашение. Тем не менее, суд признал всех подсудимых виновными и назначил каждому наказание в виде ограничения свободы сроком на 3.5  года.

Виктор Бакурский

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