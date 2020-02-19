Приговор сбившему насмерть человека полицейскому

В Атырауской области вынесен приговор сбившему человека полицейскому. Как сообщили в пресс-службе областного суда, судебные разбирательства в отношении сотрудника полиции, сбившего в октябре прошлого года в селе Зинеден человека, проходил в Махамбетском районном суде. В ходе судебных слушаний было доказано, что полицейский не только сбил насмерть человека, но и скрылся с места ДТП. Судом виновник смертельного ДТП был признан виновным по двум статьям УК РК. Учтя ряд смягчающих обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2,5 года.

Как ранее сообщалось, сбив человека, полицейский уехал с места ДТП в Атырауской области.



Виктор Сутягин