Кастрация VS убийство

Бездомных животных в Атырау уничтожают дротиками с быстродействующим смертельным ядом. Атырауские зоозащитники предлагают свои варианты решения проблемы бездомных собак и кошек.

­Напомним, в ноябрьские дни прошлого года в социальных сетях распространились душераздирающие видеокадры. В кузове автомашины груда трупов собак и туда загружают еще одно несчастное убитое животное. Голос за кадром возмущен происходящим, четвероногого друга человека застрелили у дома в микрорайоне Алмагуль, и все это на глазах у ошарашенных детей. Крохотная девчушка отчаянно плакала. Ведь она только что кормила животное, пес приветливо махал ей хвостиком. И его убили. Страшный стресс. Шок.

Оказывается, в КГП «Атырауская городская ветеринарная станция» поступила жалоба на бродячих собак от жителей. На вызов выехала специальная бригада по отлову и уничтожению бродячих собак. Работы велись в соответствии с решением №364–V областного маслихата от 13 марта 2015 года. Согласно этому решению, в случае если собака находится на улице или в общественном месте без хозяина, то по соответствующему запросу она будет считаться бесхозяйной, и будут приниматься соответствующие меры.

Крематорий для лучших друзей человека

Животные не становятся бездомными сами по себе. Такой статус они приобретают, будучи потерянными или брошенными своими хозяевами. Именно поэтому в аргументации атырауских защитников животных то и дело звучит зарубежный опыт, считающий, что решение проблемы «нужно начинать с человека». Поэтому за рубежом действуют достаточно жесткие законодательные нормы, регламентирующие обязанности владельцев домашних животных. Например, в Германии, чтобы завести собаку, необходимо заплатить налог в размере 150 евро за первую собаку, 300 – за вторую. При регистрации права владения собакой ей присваивается номер, хозяин должен выгравировать его на ошейнике или нанести татуировку на ухо. Многим животным вводят чип стоимостью 30 евро с информацией о владельце. А сумма налога снижается, если хозяин стерилизует свою собаку.

К сожалению, в Казахстане проблему решают просто: убийством. В Атырау в нынешнем году на уничтожение бездомных животных выделены десятки миллионов тенге.

– Тендер на отстрел бездомных животных и сжигание их трупов в специальном крематории проводится на портале госзакупок, выделенная на 2020 год на эти цели сумма составляет 42 миллиона тенге. Столько же денег выделили и в прошлом году, тогда было убито 11 088 собак. Победитель тендера определится в феврале, – пояснил руководитель КГП «Атырауская городская ветеринарная станция» Сатыбалды Оразгалиев. – В нынешнем году будет применяться гуманный способ, животных не будут убивать сразу, а сначала отлавливать сеткой и на сутки помещать в вольеры, чтобы у хозяев животных или других людей, если таковые найдутся, было время их забрать. Информация о собаках и кошках будет открытой.

В свою очередь один из участников будущего тендера руководитель ИП «И.Ю. Сабиров» – Нурлыбек Сабиров считает, что одних суток для содержания отловленных собак недостаточно, нужно увеличить время.

– И не надо из нас делать душегубов! Знаете, сколько звонков к нам поступает, люди звонят и требуют избавить от агрессивных собак, – говорит Нурлыбек Сабиров.

Нельзя отрицать очевидный факт, голодные и агрессивные животные нападают на детей и взрослых. Число атыраусцев, укушенных собаками, исчисляется сотнями. Может, стоит рассмотреть другой вариант решения проблемы, помогающий ликвидировать агрессию псов, соответственно, нападения на людей?

Миллионы тенге на ветер

По мнению председателя общественного объединения «Атырау. Маленькая страна», известного зоозащитника Ерлана Кумискалиева, жестокое обращение с животными нужно и можно исправить.

– Сколько себя помню, а мне 49 лет, собак всегда отстреливали. Проблема как была, так и остается. Весь прогрессивный мир уже отказался от такого варварского метода и сейчас наиболее гуманным и эффективным методом является стерилизация и кастрация животных. Другого выхода нет абсолютно, – считает Ерлан Кумискалиев. – Мы можем стрелять сколько угодно, но результата это не даст. Компании, которые занимаются отстрелом животных, не заинтересованы в решении проблемы. Я сам, как зоозащитник, человек, который видит, что собаки приносят добро, хотел бы, чтобы применяли гуманный метод. В прошлом году был реализован пилотный проект с горакиматом, нашим коллегам из фонда «Доброе сердце» было выделено пять миллионов тенге на стерилизацию и кастрацию бездомных животных.

По мнению Ерлана Кумискалиева, отстреливая собак, мы ликвидируем и защитную цепь нашего региона, неслучайно участились факты нападения волков на домашнюю скотину даже в черте города.

– Убийство животных грозит эпидемиями, я уже не говорю о моральной стороне, нравственной стороне этого вопроса, – высказывается зоозащитник.

Ерлан никогда не забудет, как еще в школе на его глазах охотник убил несколько собак, все это он увидел из окон школы. Причем до такой степени мальчика потрясло увиденное, что он начал заикаться.

– Самый чудовищный способ борьбы с бездомными собаками – их массовое уничтожение. Но никто не задумывается, что испытывают дети при этом, никто такую статистику не ведет, – говорит Е. Кумискалиев.

Собаки не враги людям. Они помогают даже лечить. Ерлан Кумискалиев с помощью собак лечит детей с диагнозом ДЦП. Открыл центр по поддержке детей с повреждениями головного и спинного мозга. В центре применяется такой метод лечения как канистерапия. Вместо врачей с малышами работают обычные собаки. С помощью животных реабилитацию здесь проходят около сотни ребят с синдромом Дауна, ДЦП и аутизмом. Ерлан Кумискалиев считает методику действенной. Некоторые дети после такой терапии пошли в детские сады и школы.

Зоозащитник привел опыт Грузии, Турции, а там бережно относятся к братьям нашим меньшим. При кастрации и стерилизации животных они не будут метить территорию, собачьих свадеб не будет, когда за одной собачкой бегает целая стая, у них пропадает агрессия, и в целом снижается численность бездомных животных.

– Мы с нашими коллегами, зоозащитниками по всему Казахстану, общаемся. Вместе посчитали, изучили, что если будем также проводить стерилизацию и кастрацию животных, то через 6-7 лет будет абсолютно другое поголовье собак, их поведение поменяется. Хотели бы попросить городские и областные власти о том, чтобы нам предоставили возможность заниматься такой работой через финансирование НПО, а первый опыт уже есть. Имеется продуманная, отработанная и эффективная методика, когда НПО в партнерстве с госорганами ведет такую работу, – приводит доводы Е. Кумискалиев, отмечая, что 42 млн тенге, выделенных на отстрел животных на этот год, – деньги на ветер.

Доброе сердце

Атыраусцы уже обратили внимание на собак с ярко-желтыми клипсами в ушах, или кошек с надрезом за правым ухом, бегающих по городским улицам. Такие животные прошли стерилизацию, кастрацию, они вакцинированы от бешенства, и их не имеют права убивать. Стерилизацией и кастрацией бездомных животных занимается фонд помощи животным «Доброе сердце». В рамках проекта было стерилизовано 150 собак и 200 кошек. Также в разных частях города установлены пять кормушек – в парке Победы, Ретропарке, на аллее Курмангазы, аллее в Привокзальном и перед академией им. Дины Нурпеисовой, где атыраусцы могут покормить животных. В фонде это считают огромным прорывом, который положительно влияет на формирование доброго отношения к братьям нашим меньшим.

На сегодня фонд арендует земельный участок на 30 соток под питомник для бездомных животных. Он находится в районе села Кок Арна. Направляемся туда. А тут нас ждала душераздирающая сцена.

Собаки в вольерах встретили, встав на задние лапы и истошно лая. Каких пород тут только нет, а еще маленьких и больших. Здоровых и вылеченных после ДТП. Они так жалобно скулили, у некоторых текли слезы, они пытались просовывать лапы сквозь клетку, что от увиденного щемило сердце.

– Это ротвейлер, хозяева выбросили на улицу, мы стерилизацию в ветклинике сделали, – говорит волонтер Венера Манасова, показывая на рыжеватого пса.

– После аварии она, лапку удалили, – поймав мой взгляд на другой собаке, трехлапой, – пояснила Венера.

Еду по очереди готовят сами волонтеры, всего в благотворительной организации 10 человек, взрослые и совсем молодые. Все они трудятся в различных компаниях региона, есть учителя, дрессировщик. Венера Манасова руководит танцевальной студией, начала заниматься волонтерством в 2015 году. Однажды ее попросили подвезти сбитую автомашиной собаку, и с тех пор душа накрепко привязалась к такому непростому делу – спасению бездомных животных. А та собака, ставшая инвалидом, живет у нее дома.

Сейчас в вольерах 130 собак и 35 кошек. Попробуй накорми такую ораву!

Венера сноровисто накладывает еду в огромные тазы, в дополнительные емкости наливает воду. В день хвостатым подопечным нужно три мешка сухого корма, каждый по 20 кг, еще готовят отдельно из мясных костей.

– Отходы берем, – поясняет Венера.

Один мешок сухого корма 10 тысяч тенге, причем волонтеры покупают напрямую без посредников, обычно цена такого мешка 15 тысяч тенге. Еще наполнитель для кошачьих туалетов, а уборка нужна через день, еще сено для собачьих подстилок. Опять деньги. Стерилизация тоже дело дорогостоящее, 20-25 тыс. тенге за одну процедуру.

Некоторые, особо шустрые псы, сидят на цепи у вольеров. Открыть вольер и зайти – задача не из простых: собаки рвутся наружу. Вожаки отталкивают конкурентов, в клетке могут даже напасть на слабого пса. Получив еду, на некоторое время утихают.

Огромный черно-белый алабай, похожий на медведя, тянет ко мне морду, скулит, хочет, чтобы его погладили.

– Жалко их, – невольно вырывается.

– Сама без настроения. Все они в одной клетке, им внимания не хватает, – отвечает Венера.

В фонде рады любой помощи добрых сердец, материальной, нужны деньги на строительство питомника для животных, и еще нематериальной, даже элементарно почистить вольеры. У фонда есть страница в «Фейсбуке», там же опубликован счет, куда можно перевести деньги. К слову, отчет делается по каждому тенге.

Недавно в фонде узнали, что власти Караганды и Уральска, поддержав зоозащитников, пообещали выделить деньги не на убийство бездомных животных, а на их стерилизацию и кастрацию.

– Может, и в Атырау так сделают, – надеется Венера Манасова.

За последнее время волонтеры пристроили 20 собак. Обычно летом проводят акции, люди выбирают щенят и котят. Кстати, сейчас появился тренд не покупать породистых животных, а забирать из приюта. Разве это не хороший повод научить ребенка состраданию и помочь ему сделать чью-то жизнь лучше?

Светлана НОВАК

Фото Ануара АБИЛГАЗИЕВА