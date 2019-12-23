Еще один ТРОФЕЙ

Вновь отличилась параволейбольная команда «Атырау». Воспитанники заслуженного тренера Республики Казахстан Бауыржана Тахауова успешно выступили в латвийском городе Ливаны на «Кубке дружбы».

На этот традиционный турнир наши спорт­смены поехали по приглашению организаторов. Соревнования собрали восемь команд. Помимо атыраусцев, свои силы испытали еще семь дружин, в том числе две команды из Латвии, три из Литвы, московский «Вектор», а также серебряные призеры чемпионата Казахстана – волейболисты из Кызылорды.

Команды были разделены на две подгруппы. В своей подгруппе наши ребята по очереди одержали верх над соперниками из Латвии, Литвы и москвичами. В полуфинале не оставили шансов сборной Латвии. Отрадный факт, что в матче за первое место встретились две казахстанские команды. В итоге взяв верх во всех встречах с одинаковым счетом 3:0, наши земляки были признаны победителями турнира.

Оказалось, что организаторы турнира, приглашая нашу команду, преследовали еще одну цель. Латвийская сторона предложила провести совместные со своей командой учебно-тренировочные сборы. И на данный момент ребята уже в качестве сборной Казахстана находятся в Риге, продолжая подготовку к отборочному к Параолимпийским играм турниру, который пройдет в начале будущего года в США.

Кайрат САТАЕВ