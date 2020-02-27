Врачи и педагоги вынуждали детей-инвалидов ходить в уличный туалет

Как сообщили в прокуратуре региона, сотрудники областной психолого-медико-педагогической консультации вынуждали детей-инвалидов ходить в уличный туалет, расположенный в 20 метрах от здания. В тоже время сами пользовались внутренним санузлом.

Прокурорской проверкой в интернате №3 для детей с дефектами речи, специализированном интернате для детей с проблемами слуха не выдавались ежедневное ночное питание и обязательные к употреблению продукты — фрукты, бутерброды и пирожные. В этих интернатах и общеобразовательных школах, где ведется инклюзивное обучение, выявлены факты грубого обращения с детьми, нарушения санитарных норм, режима детского питания, требований к безопасности детей и хищения бюджетных средств. В 117 школах пандусы не соответствуют нормам, не оборудованы санузлы для детей-инвалидов, дети с психическими нарушениями обучаются по программе общеобразовательной школы.

— По этим фактам мы привлекли к дисциплинарной ответственности 52 человека, к административной – 22, приостановлены лицензии двух интернатов, — сообщил «ПК» прокурор области ХалидуллаДауешов. — Защищены конституционные права 322 детей-инвалидов.

Марина КУАНЫШЕВА