Соцпакет: что в нем?

Гарантированные социальные пакеты детям из семей-получателей АСП стали выдавать в Атырау. Как отметила заведующая сектором социальных выплат городского отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Жанылсын Сидалиева, за январь АСП назначено 1397 получателям из 271 семьи в размере 15 277,3 тысячи тенге.

Таким образом, за январь 444 ребенка с 1 до 6 лет получат гарантированные социальные пакеты. При этом дети с 1 до 3 лет получат продукты по семи наименованиям, в том числе пюре, каши, крупы, хлопья, печенье, молоко, а дети от 3 до 6 лет – продукты по 12 наименованиям, в том числе макароны, хлопья, подсолнечное масло, гематоген, крупы, печенье, мед, а также набор из семи видов изделий бытовой химии (зубная щетка, мыло, шампунь, детский крем, детский стиральный порошок).

В гарантированных социальных пакетах, назначенных в январе 447 детям с 6 до 18 лет, входят горячее питание в школах, 50- процентные скидки на проезд в общественном транспорте. Наборы школьных принадлежностей, канцтовары, школьная форма будет выданы в начале следующего учебного года по состоянию на 31 августа.

Всего по г. Атырау на приобретение гарантированных социальных пакетов из местного бюджета выделено 74 млн. тенге. Помощь семьям развозят по домам поставщики.

Жанат ШАЯХМЕТОВА, фото автора